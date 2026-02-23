Deserto europeu abrigou o faroeste de Hollywood e lembra cenários alienígenas
Situado na província de Almería, o Deserto das Tabernas é considerado o único deserto oficial da Europa e sua extensão cobre por volta de 280 quilômetros quadrados de terreno árido e fascinante. A baixa pluviosidade e o clima semiárido moldam sua paisagem peculiar em um contraste marcante com o restante verdejante da Espanha.Foto: reprodução
O deserto apresenta verões escaldantes e invernos suaves, com chuvas raríssimas. A insolação intensa cria sombras dramáticas sobre os canyons e colinas. Essa atmosfera árida contribui para sua semelhança com Marte e a Lua. Além disso, o clima é um dos fatores que o tornaram cenário perfeito para filmes.Foto: reprodução/ tripadvisor
Montes argilosos acinzentados e vales estreitos lembram superfícies extraterrestres. As formações geológicas revelam um cenário surreal, quase lunar, e o contraste entre o solo cinzento e o céu azul hipnotiza o olhar. É como um chamado para aventuras em mundos distantes.Foto: reprodução/ tripadvisor
O Deserto das Tabernas foi palco de inúmeros filmes de faroeste. Entre eles estão produções clássicas como “Por um Punhado de Dólares” e “O Bom, o Mau e o Feio”, que aproveitaram sua paisagem árida e singular. A semelhança com o Velho Oeste americano atraiu diretores em busca de autenticidade, transformando o local em um verdadeiro ícone do cinema mundial.Foto: reprodução/ tripadvisor
Para as filmagens, foram construídas vilas de faroeste que ainda existem. Hoje, esses cenários viraram atrações turísticas abertas ao público, que, por sua vez, pode caminhar por saloons, prisões e praças típicas do Oeste. É como entrar em um filme clássico de Clint Eastwood.Foto: reprodução/ tripadvisor
O deserto atrai milhares de turistas todos os anos sedentos por reviverem a magia dos filmes de faroeste. Inclusive, há shows temáticos com duelos e cavalgadas em cenários originais. Uma experiência imersiva que mistura história e entretenimento.Foto: reprodução/ tripadvisor
Apesar da aridez, o deserto abriga fauna e flora adaptadas. Plantas xerófitas sobrevivem com pouquíssima água, e répteis e aves encontram refúgio entre as formações rochosas. É um ecossistema discreto, mas cheio de vida resistente.Foto: reprodução de video
O solo argiloso e as erosões criaram formas únicas ao longo dos séculos. As chuvas ocasionais esculpem ravinas e barrancos impressionantes. Assim, cada formação conta uma história de milhões de anos em um verdadeiro museu natural a céu aberto.Foto: reprodução/ tripadvisor
A intensidade da luz solar é um espetáculo à parte no qual os tons avermelhados e amarelados ganham força ao entardecer. Fotógrafos e cineastas aproveitam esse brilho singular do deserto, que se transforma em um palco de cores vibrantes.Foto: reprodução/ tripadvisor
A paisagem árida e acinzentada lembra missões espaciais. Não à toa, o deserto já foi usado como cenário para simulações científicas. Sua semelhança com Marte inspira estudos e projetos de exploração como um laboratório natural para se imaginar o futuro da humanidade.Foto: reprodução/ tripadvisor
Além dos faroestes, outros gêneros também exploraram o deserto como uma tela em branco para a imaginação artística. Filmes de aventura, ficção científica e até videoclipes foram gravados no local que se tornou símbolo da versatilidade visual.Foto: reprodução/ facebook
O turismo cinematográfico impulsiona a região de Almería: hotéis, restaurantes e guias vivem da curiosidade dos visitantes. O deserto é fonte de renda e orgulho para os moradores, exemplificando como a cultura pode transformar territórios áridos.Foto: reprodução/ tripadvisor
Passeios guiados levam turistas por trilhas e cenários icônicos, bem como cavalgadas e visitas às vilas que recriam o espírito do Velho Oeste. A viagem no tempo e na imaginação se dá até com espetáculos em que atores encenam duelos.Foto: reprodução/ tripadvisor
Nos anos 1960 e 1970, o Deserto das Tabernas virou sensação em Hollywood. Diretores italianos e espanhóis deram vida aos célebres “spaghetti westerns”. Suas paisagens áridas reproduziam com maestria o Arizona e o Texas. Assim, o local se consagrou como marco na história do cinema mundial.Foto: reprodução/ tripadvisor
Hoje, o deserto também recebe produções contemporâneas (como Game of Thrones), com séries e comerciais que exploram sua estética única. A versatilidade continua atraindo criadores de todo o mundo, contribuindo para um legado cinematográfico que se renova constantemente.Foto: reprodução/ tripadvisor
Símbolo da Andaluzia, o Deserto das Tabernas ostenta uma fama que ultrapassa fronteiras e inspira artistas. É lembrado como o “Hollywood europeu”, um verdadeiro patrimônio cultural que une natureza e cinema.Foto: reprodução/ tripadvisor
Além do cinema, o deserto fascina pelo Castillo de Tabernas. Trata-se de um castelo medieval situado no topo de uma colina, perto do município de Tabernas. Originalmente usado como uma fortaleza militar, mais tarde serviu como prisão e local de refúgio. Hoje, é uma atração turística popular, aberta ao público para explorar sua história e as vistas panorâmicas do deserto circundante.Foto: reprodução/ tripadvisor
O Deserto das Tabernas é mais que um cenário árido. É um espaço onde a realidade se mistura com a ficção. Entre luzes intensas e formações alienígenas, ele guarda histórias eternas. Um tesouro europeu que continua a fascinar gerações.Foto: reprodução/ tripadvisor
