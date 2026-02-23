Riso garantido: as famílias mais queridas da TV

Eu, a Patroa e as Crianças – 2001/2005 – 5 temporadas – Michael é o chefe da família Kyle, marido carinhoso e pai moderno, que tem um jeito diferente de ensinar as lições da vida aos 3 filhos: o mais velho, nada inteligente; a do meio, preocupada apenas com a aparência e em atrair garotos; e a caçula, uma graça que vai se tornando irritante.