Celebridades e TV

Grandes audiências da história da televisão: Viu alguma?

Redação Flipar
    Estima-se que entre 600 e 650 milhões de pessoas assistiram ao vivo à transmissão do momento em que Neil Armstrong pisou na Lua. Foi um marco global na televisão.

     Foto: Divulgação NASA
    Os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin pousaram o módulo lunar Eagle em 20 de julho de 1969 às 20h17min UTC. Armstrong pisou na superfície lunar e falou palavras que ficaram famosas: “É um pequeno passo para [um] homem, um passo gigante para a humanidade”.

     Foto: Divulgação NASA
    O número de 650 milhões de espectadores é espantoso levando em conta que a televisão era incipiente) e que o planeta tinha na época 3,6 bilhões de habitantes. Com o avanço tecnológico e o aumento da população mundial a audiência de grandes acontecimentos já alcança a casa dos bilhões. Veja exemplos marcantes.

    Foto: Crédito NASA
    Funeral da Rainha Elizabeth II – A empresa de pesquisas alemãs Statista estimou em 4,1 bilhões o número de pessoas que acompanharam a transmissão do funeral.

     Foto: Captura de vídeo do Jornal Nacional/TV Globo
    A monarca governou o Reino Unido (e países vinculados) por 70 anos e possuía grande popularidade.

    Foto: Domínio público
    O funeral teve transmissão ao vivo por TV, rádio e internet. Na Inglaterra, a cerimônia também foi exibida em telões espalhados pela capital Londres e em mais de 100 cinemas britânicos.

     Foto: Taras Young - Wikimédia Commons
    Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atlanta – Foi no estado da Georgia, nos EUA, em 1996. Foi vista por 3,6 bilhões de pessoas.

    Foto: Captura de vídeo do site olympics.com/pt
    A competição – também chamada de Jogos Olímpicos de Verão de Atlanta – foi a 26ª edição e marcou os 100 anos das Olimpíadas na Era Moderna.

    Foto: Captura de vídeo do site olympics.com/pt
    Os jogos em Atlanta foram disputados entre 19 de julho e 4 de agosto de 1996. Ao todo, 197 Comitês Olímpicos enviaram delegações. Foram 10.318 atletas, competindo em 30 esportes.

     Foto: Captura de vídeo do site olympics.com/pt
    Funeral da Princesa Diana, mulher do Príncipe Charles (hoje Rei Charles III). Foi visto por 2,5 bilhões de pessoas.

    Foto: Youtube Canal The Royal Family Channel
    Nascida em 1/7/61, Diana morreu aos 36 anos, em 31/8/1997,num acidente de carro em Paris. Ela estava divorciada do marido, que mantinha relação – desde aquela época – com Camilla Parker Bowles (hoje rainha consorte de Charles III).

     Foto: White House photographer wikimedia commons
    Diana estava com o namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, que também morreu. O funeral de Diana causou comoção mundial.

    Foto: Youtube Canal The Royal Family Channel
    Mega-evento beneficente Live 8 – A série de shows entre 2 e 6 de julho de 2005 nos países do G8 e na África do Sul teve uma audiência de 2 bilhões de pessoas.

    Foto: Normann - Flickr
    O objetivo do evento era sensibilizar os países ricos para o perdão de dívidas das nações pobres e para a negociação de regras de comércio mais justas.

    Foto: GNU Free Documentation License - Wikimédia Commons
    Mais de 1.000 músicos tocaram no evento. Entre eles, Bono Vox e Paul McCartney (foto). Os shows foram transmitidos em 182 redes de televisão e 2.000 estações de rádio.

     Foto: The_Admiralty (Andy MacLarty) - Wikimédia Commons
    Casamento do Príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, em 2018. Foi visto por 1,9 bilhão de espectadores.

    Foto: Reprodução/TV Globo
    O casamento foi na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, na Inglaterra, em 19/5/2018.

    Foto: Foto de divulgação
    Meghan Markle é a segunda norte-americana e a primeira pessoa multirracial a se casar com um membro da família real britânica.

     Foto: Londisland - Wikimédia Commons
    Final da Copa do Mundo de 2018 – A decisão da competição na Rússia foi acompanhada por 1,1 bilhão de espectadores.

    Foto: Captura de vídeo do site ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo
    A grande final do Mundial foi entre França e Croácia no dia 15/7/2018, no estádio Lujniki, em Moscou.

     Foto: Captura de vídeo do site ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo
    A França venceu por 4 a 2, com gols de Mandzukic (contra), Pogba, Griezmann e Mbappé. Foi o segundo título de Copa para a França (o outro foi em 1998).

    Foto: Captura de vídeo do site ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo
    Funeral de Muhammad Ali em 2016: a despedida do ex-lutador, uma lenda no esporte, foi assistida por 1 bilhão de espectadores.

    Foto: Reprodução de vídeo do site www.nbcnews.com/video
    O pugilista campeão, nascido Cassius Clay e convertido ao Islã, morreu em 3/6/2016, aos 74 anos, com problemas respiratórios.

     Foto: Youtube Canal LiveNOW from FOX
    Ali foi um dos maiores desportistas de todos os tempos, ícone no boxe, campeão mundial e medalhista olímpico.

    Foto: R. McPhedran - Flickr
    Na escolha de Pelé como “Atleta do Século”, título concedido pela imprensa francesa, Muhammad Ali ficou em 2º lugar, tamanha sua relevância no esporte.

     Foto: Reprodução de vídeo do site history.com
    Casamento do Príncipe William com Kate Middleton – A cerimônia real teve 300 milhões de espectadores, em 29 de abril de 2011.

    Foto: Magnus D wikimedia commons
    Funeral do presidente americano John Kennedy – A despedida ao político assassinado no Texas foi vista por 180 milhões de pessoas, em 25/11/1963.

    Foto: Abbie Rowe / Serviço Nacional de Parques / Biblioteca Presidencial John F. Kennedy
