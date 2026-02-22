Bons negócios: Cantores e atores que também são empresários de sucesso
Pode até ser verdade, mas alguns desses famosos decidem se arriscar em novos ramos e, eventualmente, até se tornam empresários de sucesso!Foto: Foto de Pixabay
Confira agora uma lista com atores e cantores que decidiram empreender e foram além do que a gente acompanha nas telinhas e telonas!Foto: Foto de Pixabay
Tiago Abravanel: Pra quem assistiu ao BBB 22 e viu Abravanel usando muitas roupas que lembravam pijamas, saiba que nunca foi à toa. O ator é dono da marca “Tjama”, fundada em 2018, em parceria com a mãe, Cintia Abravanel.Foto: Reprodução / Instagram
Além dessa, o ex-bbb também é sócio da “Nanica”, uma marca de banoffe fundada em 2018. Em uma entrevista, os empreendedores Leonardo Macedo e Tito Barcellos revelaram que resolveram apresentar a empresa durante um show do ator só para “tietar”. Deu certo: ele entrou de cabeça!Foto: Reprodução / Instagram
Giovanna Antonelli: A atriz gostou tanto de um pacote de depilação a laser que ganhou uma vez que resolveu criar a “GiOlaser”, em 2013. A empresa oferece desde tratamentos corporais e faciais até massagens especiais.Foto: Reprodução / Instagram
-
Leonardo DiCaprio: Quem acompanha um pouco a carreira do ator sabe o quanto ele se tornou engajado nas causas ambientais. Até por conta disso, DiCaprio se tornou dono de uma empresa que produz carros elétricos, a “Polestar”.Foto: Reprodução / Instagram
-
A empresa fez tanto sucesso que, em 2021, atingiu um valor de mercado de 20 bilhões de dólares!Foto: Divulgação
-
Marcos Palmeira: Mais um ator que é super engajado nas causas ambientais, Marcos Palmeira é dono da “Vale das Palmeiras”. O negócio começou em 1997 no ramo de produção de leite, mas atualmente é uma produtora e loja online de produtos orgânicos variados.Foto: Reprodução / Instagram
-
Keanu Reeves: O ator Ã© tÃ£o apaixonado por motocicletas que fundou a Arch Motorcyles, em 2011. As motos fabricadas pela empresa sÃ£o superpotentes e costumam ter mais de duas mil cilindradas!Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram
-
Renato Góes e Thaila Ayala: O casal de atores anunciou uma sociedade com a “Estetic360”, rede de estética que oferece desde tratamento dentário a rejuvenescimento íntimo.Foto: Reprodução / Instagram
-
Leticia Bufoni: A skatista que ficou bastante conhecida na época das Olimpíadas de Tóquio abriu uma hamburgueria em São Paulo. O lugar se chama “Flip Burguer” em referência às manobras de skate.Foto: Reprodução / Instagram
-
George Clooney: O ator, famoso por ser um galã das comédias românticas dos anos 2000, já foi considerado um dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo graças à sua marca de tequila “Casamigos”.Foto: Divulgação
-
A empresa foi vendida para a “Diageo” – dona da Smirnoff e da Johnnie Walker – pela bagatela de 1 bilhão de dólares!Foto: Reprodução / Instagram
-
Patrícia Poeta: A jornalista e apresentadora tem um e-commerce de moda e beleza, o “PPoeta”. Todos os produtos passam pela aprovação dela, desde os materiais utilizados nas peças até a estratégia de divulgação.Foto: Reprodução / Instagram
-
Rihanna: A cantora Ã© dona da marca de maquiagem â??Fenty Beautyâ? desde 2017. Em 2018, criou â??Savage X Fentyâ?, do ramo de lingeries. E em 2020, Rihanna lanÃ§ou a â??Fenty Skinâ?, de skincare.Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram
-
De acordo com a revista Forbes, a cantora já atingiu uma fortuna de 1,4 bilhão de dólares devido ao sucesso dos empreendimentos.Foto: Wikimedia Commons SIGMA
-
Caio Castro: O ator é um dos sócios da “Key Design”, marca de joias masculinas. Em 2021, surgiram as primeiras lojas físicas, em São Paulo, mas segundo os donos, a meta é expandir para o Brasil inteiro.Foto: Reprodução / Instagram
-
Drake: O rapper tem uma marca de bebida, a “Virgina Black Whiskey”. Cada garrafa custa em torno de 50 dólares e tem toques amanteigados com notas de… pipoca!Foto: Reprodução / Instagram
-
Drew Barrymore: Além de uma marca de vinhos, a atriz também é dona de uma marca de cosméticos (“Flower Beauty”) e outra de design de interiores, a “Flower Home”.Foto: Reprodução / Instagram
-
Jennifer Lopez: Além de cantora e atriz, a JLo também é fundadora da “JLo Beauty”, uma linha de produtos voltados para cuidados com a pele.Foto: Divulgação
-
Quem quiser também pode abrir o bolso e adquirir algum sapato usado pela artista, já que ela lançou a marca “JLo Jennifer Lopez”. Uma bota de brilhantes chega a custar 300 dólares!Foto: Reprodução / Instagram
-
Brad Pitt – O ator americano é dono da Chateau Marival, marca de vinho rosé que conquistou reconhecimento de qualidade no mercado.Foto: reprodução instagram
-
A empresa, inclusive, é um dos pontos nevrálgicos na briga do ator com a ex-mulher, Angelina Jolie. Ele a acusa de vender a parte dela para um concorrente que teria a meta de desprestigiar o vinho.Foto: Arnaud25 wikimedia commons
-
Sabrina Sato: Em 2019, a apresentadora criou a OdontoSpecial, uma rede de tratamentos odontológicos, junto com seu cunhado, o dentista Felipe Abreu. No mesmo ano a japa se tornou sócia da rede de restaurantes “Peixe ao Cubo”.Foto: Reprodução / Instagram