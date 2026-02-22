Assine
Sapatos ‘gigantes’ de 2 mil anos são achados na Inglaterra e intrigam historiadores

RF
Redação Flipar
  • <p>Entre as 34 peças descobertas, oito medem mais de 30 cm (equivalente ao tamanho 46 no Brasil), algo raro até para padrões atuais.</p>

     Foto: Divulgação/The Vindolanda Trust
  • <p>Os calçados, bem preservados devido ao solo pobre em oxigênio, incluem botas, sandálias e até sapatos infantis.</p>

     Foto: Divulgação/The Vindolanda Trust
  • <p>Segundo os pesquisadores, os indícios apontam que o local era habitado não apenas por soldados, mas também por famílias. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Mike Quinn
  • <p>A alta proporção de calçados grandes sugere que tropas fisicamente imponentes podem ter sido destacadas para essa região estratégica do Império Romano.</p>

     Foto: Divulgação/Projeto Magna
  • <p>Em 2021, arqueólogos encontraram um sapato romano datado de 2 mil anos em um poço de Vindolanda, também na Muralha de Adriano. </p>

    Foto: Divulgação/Museu de Saalburg
  • <p>Segundo a arqueóloga Rachel Frame, esses achados são valiosos por revelar histórias de pessoas comuns, não apenas de figuras históricas conhecidas.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>A Muralha de Adriano, construída pelos romanos no século 2 d.C., marcava a fronteira norte do Império Romano na Britânia. </p>

    Foto: Flickr - quisnovus
  • <p>As regiões de Forte Magna e Vindolanda funcionavam como fortalezas e assentamentos militares que protegiam a fronteira norte do Império contra os povos nativos da Caledônia (atual Escócia).</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>O Forte Magna, também conhecido como “Magna Roman Fort”, está situado nos arredores de Carvoran, no condado de Northumberland. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Mike Quinn
  • <p>Era um dos fortes auxiliares ao longo da Muralha de Adriano, construído para abrigar soldados e garantir o controle do território ao norte da muralha. </p>

    Foto: Adam Cuerden - Wikimédia Commons
  • <p>Vindolanda, por sua vez, é um dos sítios arqueológicos romanos mais bem preservados da Grã-Bretanha.</p>

     Foto: Vindolanda Roman Fort by Steven Haslington
  • <p>O local ficou famoso por seus tabletes de madeira (os “Vindolanda Tablets”), que contêm cartas, registros militares e documentos pessoais escritos em tinta. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Michel wal
  • <p>Elas incluem desde cartas pessoais e convites de aniversário até listas de suprimentos e registros de tropas, revelando detalhes íntimos da rotina de soldados, suas famílias e civis locais.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Michel wal
  • <p>Hoje, tanto Forte Magna quanto Vindolanda fazem parte de um importante complexo de pesquisa e turismo histórico.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Beryl Allcoat
  • <p>Vindolanda não era apenas uma base militar, mas uma comunidade movimentada com uma rua principal, casas, lojas, uma taverna e uma casa de banho.</p>

     Foto: Chris Gunns / Vindolanda Roman fort / CC BY-SA 2.0
  • <p>Ambos os locais integram o Patrimônio Mundial da UNESCO juntamente com a Muralha de Adriano.</p>

     Foto: Flickr - Francis
overflay