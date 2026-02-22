Atores vivos e ‘porta misteriosa’: veja curiosidades sobre ‘Chaves’
Apesar da morte de vários integrantes do elenco, alguns atores ainda estão vivos e preservam o legado da série. Veja quem ainda está por aí!Foto: Divulgação
Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis) – Suas personagens foram duas das mais marcantes do seriado. Na vida real, foi casada com Bolaños, que morreu em 2014.Foto: Montagem/Reprodução
Carlos Villagrán (Quico) – Após deixar o programa por desavenças com Bolaños, Villagrán seguiu carreira solo com o personagem e ainda participa de eventos ligados à série até hoje.Foto: Montagem/Reprodução
María Antonieta de las Nieves (Chiquinha e Dona Neves) – Detém o recorde mundial de atriz que interpretou o mesmo personagem por mais tempo. Ainda se apresenta em shows.Foto: Montagem/Divulgação/Record TV
Édgar Vivar (Senhor Barriga e Nhonho) – Até hoje, continua ativo no teatro e na dublagem, além de interagir frequentemente com fãs nas redes sociais.Foto: Montagem/Reprodução/Divulgação
Ana Lilian de la Macorra (Paty) – Mesmo tendo participado pouco do seriado, Paty ficou marcada entre os fãs. A atriz deixou a TV e hoje atua como psicóloga, mas ainda guarda boas lembranças da época.Foto: Montagem/Reprodução
Nos últimos dias, o retorno de “Chaves” vem sendo anunciado por diversos streamings disponíveis no Brasil. Veja algumas curiosidades surpreendentes do seriado!Foto: Divulgação
Lugares marcantes – Os cenários mais frequentes de “Chaves” eram o pátio central da vila, os apartamentos do Seu Madruga (nº 72) e da Dona Florinda (nº 14), além da sala de aula do Professor Girafales.Foto: Reprodução
“Outro gato!” – Uma curiosidade é que o lar da Dona Clotilde — a “Bruxa do 71” — só foi mostrado uma única vez, em um episódio que na verdade é inteiro fruto da imaginação de Chaves e Chiquinha.Foto: Reprodução
Porta misteriosa – No pátio principal, havia uma escada que dava acesso ao segundo andar da vila, onde uma porta ficava sempre fechada. Raramente os personagens subiam ou desciam por ali.Foto: Reprodução
Cenário fictício – A vila de “Chaves” nunca existiu fisicamente: ela foi inspirada nos bairros populares da Cidade do México e inteiramente construída nos estúdios da Televisa.Foto: Reprodução
Atenção aos detalhes – Já reparou em mudanças nas cores das paredes ou objetos diferentes na decoração do cenário? Isso acontecia por conta do cenário, que era frequentemente desmontado e remontado.Foto: Reprodução
E o barril? – Um dos elementos mais icônicos da série, o barril onde Chaves costumava se esconder, também era cercado de mistérios.Foto: Divulgação
Segundo o site oficial de Chespirito, o personagem não vivia dentro do barril, como muitos pensavam, mas sim na casa nº 8 (que nunca foi mostrada).Foto: Reprodução
O barril, de acordo com a descrição do programa, era usado como refúgio para que Chaves pudesse “pensar, chorar ou sonhar”.Foto: Reprodução