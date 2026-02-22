Entenda a linha de sucessão ao trono britânico
Com a mudança de monarca, a linha de sucessão também sofreu alterações, estabelecendo a ordem dos próximos herdeiros ao trono.Foto: Força Aérea Real
Desde 2013, a Lei de Sucessão à Coroa removeu a preferência masculina, estabelecendo a primogenitura absoluta. Ou seja, o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, herda o trono. Veja como ficará a ordem!Foto: Reprodução/G1
1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão.Foto: Royal Navy - Wikimédia Commons
William Ã© casado com Kate Middleton, Duquesa de Gales, e tem trÃªs filhos: PrÃncipe George, Princesa Charlotte e PrÃncipe Louis.Foto: Flickr Trend bursts
2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão.Foto: Youtube/ AFP Português
Atualmente com 10 anos, ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II.Foto: Duquesa de Cambridge/Palácio de Kensington/Divulgação
3Âº- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do PrÃncipe William e terceira na linha de sucessÃ£o. No momento, ela ocupa a posiÃ§Ã£o anteriormente ocupada por seu tio, PrÃncipe Harry.Foto: ReproduÃ§Ã£o/@princeandprincessofwales
4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão.Foto: Reprodução Instagram
5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real.Foto: Youtube/ TODAY
Existe outra mudança importante no que diz respeito aos reis britânicos. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra.Foto: Ian Branch Unsplash
No entanto, essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013.Foto: reprodução TV
Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013.Foto: Instagram @kensingtonroyal
Naturalização: Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão.Foto: tsaiproject - Wikimédia Commons
Religião dos Filhos: Os filhos de futuros monarcas ainda precisam ser criados na fé anglicana.Foto: Reprodução G1
Um adendo: a linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações.Foto: Reprodução TV
Caso o rei abdique do trono — algo que raramente acontece –, de acordo com uma lei chamada Ato de Regência de 1937, outra pessoa é escolhida para governar a Coroa da Inglaterra temporariamente, até que o próximo na linha de sucessão possa assumir.Foto: Reprodução de Flickr SandyEm
O Ato de Regência também diz o que fazer se o rei ficar gravemente doente ele não é removido do cargo e continua fazendo suas obrigações constitucionais o máximo que puder.Foto: Reprodução/G1
Se o rei ou a rainha não puderem comparecer a eventos públicos ou cumprir outras responsabilidades, outra pessoa é escolhida para fazer isso em nome deles, chamada de regente.Foto: Reprodução de TV
Nesse caso, o regente não precisa ser o próximo na linha de sucessão, mas alguém nomeado como conselheiro do estado.Foto: Reprodução G1
Desde 1688, o monarca governa junto com o parlamento britânico, que também supervisiona o reinado.Foto: Samuel Regan-Asante Unsplash
Inclusive, se achar necessário, o parlamento pode tirar o poder do rei ou da rainha por comportamento inadequado.Foto: Flickr Isaac Mayne
Fora esses casos, o próximo na linha de sucessão se torna rei imediatamente após a morte do antecessor, sem um período de transição. A coroação só ocorre após a aprovação do parlamento e de um conselho privado composto por membros de vários setores do governo britânico.Foto: Simona Marinkova Unsplash
