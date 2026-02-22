Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

‘Cidade de pedra’: parque no Paraná virou febre entre turistas

RF
Redação Flipar
  • <p>Criado em 1953 e tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1966, o Parque Estadual de Vila Velha é considerado o primeiro parque do Paraná.</p>

    Criado em 1953 e tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1966, o Parque Estadual de Vila Velha é considerado o primeiro parque do Paraná.

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>O lugar ficou conhecido por suas formações de arenito, como a “Pedra da Taça”, uma das mais populares.</p>

    O lugar ficou conhecido por suas formações de arenito, como a “Pedra da Taça”, uma das mais populares.

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>Outras formações muito procuradas são o “camelo”, a “tartaruga”, a “esfinge”, a “bota” e a “cabeça de índio”.</p>

    Outras formações muito procuradas são o “camelo”, a “tartaruga”, a “esfinge”, a “bota” e a “cabeça de índio”.

     Foto: Flickr/Eduardo Cobra
  • <p>Algumas dessas formações chegam a ter 30 metros de altura e datam de cerca de 300 milhões de anos!</p>

    Algumas dessas formações chegam a ter 30 metros de altura e datam de cerca de 300 milhões de anos!

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>Outro destaque do parque são as impressionantes furnas, crateras no solo que chegam a ter 100 metros de profundidade.</p>

    Outro destaque do parque são as impressionantes furnas, crateras no solo que chegam a ter 100 metros de profundidade.

     Foto: Nyck Maftum/Wikimédia Commons
  • <p>O parque abrange cerca de 3.122? hectares e encontra?se a aproximadamente 20?km do centro da cidade e 100?km de Curitiba.</p>

    O parque abrange cerca de 3.122? hectares e encontra?se a aproximadamente 20?km do centro da cidade e 100?km de Curitiba.

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>O parque funciona de quarta a segunda-feira, com entrada das 9h às 15h. A permanência é permitida até as 17h.</p>

    O parque funciona de quarta a segunda-feira, com entrada das 9h às 15h. A permanência é permitida até as 17h.

     Foto: Creative Commons Commons
  • <p>Os ingressos custam R$?138 (inteira), R$?69 (meia) e R$?60 para moradores locais; crianças até cinco anos não pagam.</p>

    Os ingressos custam R$?138 (inteira), R$?69 (meia) e R$?60 para moradores locais; crianças até cinco anos não pagam.

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>Atividades extras como tirolesa, arvorismo, balão estacionário e caminhada noturna são cobradas à parte, com opções de combos promocionais.</p>

    Atividades extras como tirolesa, arvorismo, balão estacionário e caminhada noturna são cobradas à parte, com opções de combos promocionais.

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>O parque também é um importante refúgio para a biodiversidade, abrigando espécies da Mata Atlântica e do Cerrado, como o lobo-guará, veados, tatus e diversas aves. Agora conheça mais sobre Ponta Grossa!</p>

    O parque também é um importante refúgio para a biodiversidade, abrigando espécies da Mata Atlântica e do Cerrado, como o lobo-guará, veados, tatus e diversas aves. Agora conheça mais sobre Ponta Grossa!

     Foto: Reprodução do Instagram @parquevilavelha
  • <p>Com aproximadamente 370 mil habitantes, Ponta Grossa é a quarta maior cidade do Paraná, situada no coração dos Campos Gerais, a cerca de 100?km de Curitiba.</p>

    Com aproximadamente 370 mil habitantes, Ponta Grossa é a quarta maior cidade do Paraná, situada no coração dos Campos Gerais, a cerca de 100?km de Curitiba.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Paraná Drone
  • <p>Conhecido como a “Princesa dos Campos”, o município é um importante entroncamento rodoviário, ligando diversas regiões do Sul do Brasil.</p>

    Conhecido como a “Princesa dos Campos”, o município é um importante entroncamento rodoviário, ligando diversas regiões do Sul do Brasil.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Paraná Drone
  • <p>O nome da cidade vem de uma colina com vegetação característica — a chamada “ponta grossa” — que servia de referência para viajantes.</p>

    O nome da cidade vem de uma colina com vegetação característica — a chamada “ponta grossa” — que servia de referência para viajantes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Também na cidade está localizado o maior distrito industrial do interior paranaense, com presença de grandes empresas como Ambev, Heineken, Cargill, Bunge, Tetra Pak e muitas outras.</p>

    Também na cidade está localizado o maior distrito industrial do interior paranaense, com presença de grandes empresas como Ambev, Heineken, Cargill, Bunge, Tetra Pak e muitas outras.

     Foto: Divulgação
  • <p>No turismo, além do Parque Estadual de Vila Velha, o Buraco do Padre, a Fenda da Freira e a Cachoeira da Mariquinha são locais muito procurados por visitantes.</p>

    No turismo, além do Parque Estadual de Vila Velha, o Buraco do Padre, a Fenda da Freira e a Cachoeira da Mariquinha são locais muito procurados por visitantes.

     Foto: Wikimedia Commons/Wellington Silva Nascimento
  • <p>Além disso, eventos como a MunchenFest, que celebra as tradições germânicas, e a Festa da Uva são realizados anualmente e atraem turistas.</p>

    Além disso, eventos como a MunchenFest, que celebra as tradições germânicas, e a Festa da Uva são realizados anualmente e atraem turistas.

     Foto: Simplus Menegati/Wikimédia Commons
  • <p>O prédio da antiga estação ferroviária de Ponta Grossa e o Museu Campos Gerais são outros pontos que atraem a atenção.</p>

    O prédio da antiga estação ferroviária de Ponta Grossa e o Museu Campos Gerais são outros pontos que atraem a atenção.

     Foto: - RubensL/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay