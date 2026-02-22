Assine
‘Arquitetura da morte’: casa em montanha na Itália serviu de abrigo na 1ª Guerra

Redação Flipar
    Localizada a cerca de 2.700 metros de altitude, em meio aos grandiosos Alpes italianos, a Buffa di Perrero é uma construção que desafia a gravidade.

    Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
    A casa fica cravada nas escarpas do Monte Cristallo, na região das populares Dolomitas.

    Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
    O local só é acessível a alpinistas experientes por meio de cordas — não há escadas, nem qualquer estrutura convencional de acesso.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    Construída durante a Primeira Guerra Mundial, essa estrutura serviu como abrigo militar estratégico.

     Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
    Erguida em um local quase inacessível, tinha o objetivo de proteger os soldados italianos tanto do inimigo quanto das condições climáticas extremas.

     Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
    Alguns especialistas dizem que a localização da pedra foi escolhida para aproveitar a altitude e a dificuldade de acesso como defesa natural.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    Assim, a casa funcionou como um posto estratégico onde armas eram armazenadas e soldados buscavam refúgio.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    Os materiais precisaram ser içados com cordas e guindastes rudimentares — uma tarefa extremamente arriscada para os padrões da época, motivo pelo qual o local foi apelidado por estudiosos de “arquitetura da morte”.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    Em 2020, alpinistas alcançaram o local e encontraram resquícios do passado, como botões de uniformes militares e latas de comida.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    O teto da casa, que chegou a desabar por conta do peso da neve, já precisou ser reconstruído.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    O interior é simples e apertado, com uma beliche, duas portas e pequenas janelas, além de uma mesa e algumas cadeiras.

     Foto: Reprodução/YouTube
    No entanto, a vista que se tem da casa é espetacular e compensa o esforço físico exigido para chegar até lá.

     Foto: Reprodução/YouTube
    A trilha mais conhecida até o abrigo é a Via Ferrata Ivano Dibona, considerada uma das rotas mais difíceis dos Alpes.

    Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    O trajeto exige experiência técnica em escalada e o uso de equipamentos profissionais.

    Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
    O Monte Cristallo é uma das montanhas mais imponentes das Dolomitas italianas, localizado na região do Vêneto, próximo à cidade de Cortina d’Ampezzo.

     Foto: Morscht /Wikimédia Commons
    É muito procurado por alpinistas e esquiadores, além de famoso por suas trilhas desafiadoras.

     Foto: Morscht /Wikimédia Commons
    Já as Dolomitas, Patrimônio Mundial da UNESCO, são uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos, conhecidas por seus picos recortados e paredes verticais.

     Foto: Wolfgang Moroder/Wikimédia Commons
    Esse lugar espetacular atrai turistas o ano inteiro, com atividades que vão do esqui e snowboard no inverno ao alpinismo, ciclismo e trilhas no verão.

     Foto: kallerna /Wikimédia Commons
