Tatu-canastra ‘gigante’ é encontrado por pesquisadores no pantanal

Redação Flipar
  Batizado de Wolfgang, o macho pesa 36 kg e mede 160 cm. É o maior exemplar da espécie já registrado pelos pesquisadores em 14 anos.

    Batizado de Wolfgang, o macho pesa 36 kg e mede 160 cm. É o maior exemplar da espécie já registrado pelos pesquisadores em 14 anos.

     Foto: divulgação/ICAS
  O projeto visa entender a biologia reprodutiva e fisiologia do tatu-canastra. Para isso, emprega técnicas inovadoras de eletroejaculação, permitindo avaliar a qualidade do sêmen do animal.

    O projeto visa entender a biologia reprodutiva e fisiologia do tatu-canastra. Para isso, emprega técnicas inovadoras de eletroejaculação, permitindo avaliar a qualidade do sêmen do animal.

     Foto: divulgação/ICAS
  Uma vez considerado vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a espécie apresenta um desafio para os cientistas dada a escassez de dados sobre sua reprodução.

    Uma vez considerado vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a espécie apresenta um desafio para os cientistas dada a escassez de dados sobre sua reprodução.

     Foto: wikimedia commons/ Colorado State University Libraries
  O tatu-canastra é extremamente raro e inacessível em cativeiro, tornando essa pesquisa crucial para garantir a preservação dessa espécie.

    O tatu-canastra é extremamente raro e inacessível em cativeiro, tornando essa pesquisa crucial para garantir a preservação dessa espécie.

     Foto: divulgação/ICAS
  Wolfgang passou por coleta de material genÃ©tico para anÃ¡lise; avaliaÃ§Ã£o de saÃºde completa; e implantaÃ§Ã£o de um transmissor VHF para monitorar seu comportamento e habitat.
     Foto: divulgaÃ§Ã£o/ICAS

    Wolfgang passou por coleta de material genÃ©tico para anÃ¡lise; avaliaÃ§Ã£o de saÃºde completa; e implantaÃ§Ã£o de um transmissor VHF para monitorar seu comportamento e habitat.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o/ICAS
  Distribuídos em cerca de 20 espécies, os tatus, membros da ordem Cingulata, são mamíferos fascinantes, encontrados exclusivamente nas Américas.

    Distribuídos em cerca de 20 espécies, os tatus, membros da ordem Cingulata, são mamíferos fascinantes, encontrados exclusivamente nas Américas.

    Foto: wikimedia commons/Guillaume Delaitre
  Caracterizados por suas carapaças ósseas, os tatus têm uma longa história evolutiva e uma diversidade de espécies adaptadas a diferentes habitats.

    Caracterizados por suas carapaças ósseas, os tatus têm uma longa história evolutiva e uma diversidade de espécies adaptadas a diferentes habitats.

     Foto: divulgação/ICAS
  Os tatus são animais solitários, noturnos e escavadores, com hábitos alimentares que variam de acordo com a espécie. Em geral, eles se alimentam de insetos, vermes, pequenos vertebrados, frutos e vegetação.

    Os tatus são animais solitários, noturnos e escavadores, com hábitos alimentares que variam de acordo com a espécie. Em geral, eles se alimentam de insetos, vermes, pequenos vertebrados, frutos e vegetação.

     Foto: Britt Weckx Unsplash
  Algumas espécies, como o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), são conhecidas por sua habilidade em abrir ninhos de cupins e formigueiros.

    Algumas espécies, como o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), são conhecidas por sua habilidade em abrir ninhos de cupins e formigueiros.

     Foto: wikimedia commons/Charles J. Sharp
  A característica mais marcante dos tatus é a sua carapaça, composta por placas ósseas unidas por faixas flexíveis de pele.

    A característica mais marcante dos tatus é a sua carapaça, composta por placas ósseas unidas por faixas flexíveis de pele.

    Foto: divulgação/ICAS
  Essa estrutura serve como uma eficaz proteção contra predadores, além de auxiliar na regulação da temperatura corporal.

    Essa estrutura serve como uma eficaz proteção contra predadores, além de auxiliar na regulação da temperatura corporal.

    Foto: wikimedia commons/Jyadenbailey57
  A expectativa de vida dos tatus varia de acordo com a espécie, mas pode chegar a 12 anos em cativeiro.

    A expectativa de vida dos tatus varia de acordo com a espécie, mas pode chegar a 12 anos em cativeiro.

     Foto: Kostiantyn Vierkieiev Unsplash
  Apesar de sua aparência pesada, muitos tatus são excelentes nadadores. Além disso, eles compensam o fato de terem uma visão precária com um olfato e uma audição aguçados.

    Apesar de sua aparência pesada, muitos tatus são excelentes nadadores. Além disso, eles compensam o fato de terem uma visão precária com um olfato e uma audição aguçados.

     Foto: flickr - Bettina Arrigoni
  Uma das espécies mais conhecidas é o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), também chamado de tatu-de-nove-bandas, encontrado desde os Estados Unidos até a América do Sul.

    Uma das espécies mais conhecidas é o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), também chamado de tatu-de-nove-bandas, encontrado desde os Estados Unidos até a América do Sul.

     Foto: wikimedia commons/Enrique González
  O tatu-bola é encontrado principalmente no Brasil, nas regiões da Caatinga e Cerrado. Essa espécie está ameaçada de extinção devido à perda de habitat e à caça.

    O tatu-bola é encontrado principalmente no Brasil, nas regiões da Caatinga e Cerrado. Essa espécie está ameaçada de extinção devido à perda de habitat e à caça.

     Foto: Arquivo ICMBio
  O tatu-canastra (Priodontes maximus) é a maior espécie de tatu, podendo chegar a 1,5 metro de comprimento e pesar até 60 kg. Ele vive em florestas tropicais da América do Sul e é considerado vulnerável à extinção.

    O tatu-canastra (Priodontes maximus) é a maior espécie de tatu, podendo chegar a 1,5 metro de comprimento e pesar até 60 kg. Ele vive em florestas tropicais da América do Sul e é considerado vulnerável à extinção.

    Foto: reprodução/youtube
  Por sua grande habilidade em escavar, ele passa a maior parte do tempo no subsolo. Sua carapaça é mais rígida do que a das outras espécies.

    Por sua grande habilidade em escavar, ele passa a maior parte do tempo no subsolo. Sua carapaça é mais rígida do que a das outras espécies.

     Foto: reprodução/youtube
  Os tatus desempenham um papel importante no ecossistema, principalmente por suas habilidades de escavação, que ajudam na aeração do solo e na criação de refúgios que outros animais utilizam.

    Os tatus desempenham um papel importante no ecossistema, principalmente por suas habilidades de escavação, que ajudam na aeração do solo e na criação de refúgios que outros animais utilizam.

     Foto: Myléne por Pixabay
  No entanto, muitas espécies de tatu estão ameaçadas pela caça e pela destruição de seus habitats naturais.

    No entanto, muitas espécies de tatu estão ameaçadas pela caça e pela destruição de seus habitats naturais.

     Foto: Lily Miller Unsplash
  Além de algumas culturas consumirem a carne de tatu, o avanço das fronteiras agrícolas tem reduzido seu território.

    Além de algumas culturas consumirem a carne de tatu, o avanço das fronteiras agrícolas tem reduzido seu território.

     Foto: domínio público/wikimedia commons
  Além de sua importância ecológica, o tatu desperta curiosidade por suas características únicas, como o fato de algumas espécies — como o tatu-galinha — darem à luz a filhotes geneticamente idênticos.

    Além de sua importância ecológica, o tatu desperta curiosidade por suas características únicas, como o fato de algumas espécies — como o tatu-galinha — darem à luz a filhotes geneticamente idênticos.

     Foto: ?? ? por Pixabay
  Isso ocorre porque, normalmente, essa espÃ©cie gera gÃªmeos a partir de um Ãºnico Ã³vulo fecundado que se divide.
     Foto: pexels Brian Forsyth

    Isso ocorre porque, normalmente, essa espÃ©cie gera gÃªmeos a partir de um Ãºnico Ã³vulo fecundado que se divide.

     Foto: pexels Brian Forsyth
