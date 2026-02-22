Assine
Trajes típicos pelo mundo: estilos e padronagens de diferentes países

Redação Flipar
    Kilt – Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.

     Foto: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay
    Kimono — Japão
    Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.

     Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
    Sari — Índia
    Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.

     Foto: Joy prokash roy/Wikimédia Commons
    Keffiyeh — Arábia Saudita
    Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.

     Foto: Remy Steinegger/Wikimédia Commons
    Sombrero charro — México
    Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.

     Foto: - Reprodução do Flickr Victor Muruet
    Lederhosen — Alemanha
    Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.

     Foto: Imagem de -Rita-????????? und ???? mit ? por Pixabay
    Tam o’ shanter — Escócia
    Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.

     Foto: Divulgação
    Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos
    Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.

     Foto: OXLAEY.com/Wikimédia Commons
    Poncho andino — Peru
    Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.

     Foto: Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas
    Boubou — Senegal
    Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes.

     Foto: Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine
    Dirndl — Áustria
    Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.

     Foto: Florian Schott/Wikimédia Commons
    Djellaba — Marrocos
    Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.

     Foto: Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons
    Kokoshnik — Rússia
    Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.

     Foto: Reprodução do Facebook Helene Helenita
    Fustanella — Grécia
    Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.

     Foto: Reprodução do Flickr Eschi46
    Áo dài — Vietnã
    Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.

     Foto: Reprodução do Flickr Luan.Pham
    Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.

     Foto: William Murphy/Wikimédia Commons
