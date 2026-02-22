Assine
Madeira produzida em laboratório pode virar solução contra o desmatamento

Redação Flipar
    O estudo foi conduzido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

     Foto: Domínio Público
    Ficou demonstrado que tecidos vegetais podem crescer de forma controlada em ambiente artificial, utilizando células retiradas de folhas da planta Zinnia elegans.

     Foto: Wikimedia Commons/Aathavan jaffna
    A proposta surge em meio à crescente preocupação com o desmatamento e a exploração ilegal de madeira.

     Foto: El?bieta Michta/Pixabay
    A pesquisa segue princípios já usados na biotecnologia, ao cultivar apenas os tecidos de interesse, o que reduz desperdícios comuns na indústria tradicional.

     Foto: Divulgação
    Diferentemente das árvores, que geram grandes perdas no corte e no beneficiamento, a madeira cultivada poderia ser produzida diretamente em formatos específicos.

     Foto: Pexels/Pixabay
    O processo de incubação leva cerca de três meses, sendo significativamente mais rápido do que o crescimento natural de uma árvore até a maturidade.

     Foto: Pixabay
    Segundo a engenheira Ashley Beckwith, o sistema atual é ineficiente e descarta parte significativa do material após anos de crescimento.

     Foto: Jude Infantini/Unsplash
    Ao reduzir a dependência de ciclos longos de crescimento de árvores inteiras e do transporte pesado de madeira, o método pode diminuir drasticamente as emissões de CO? e combater a exploração ilegal de florestas.

     Foto: Couleur/Pixabay
    A tecnologia ainda estÃ¡ em fase inicial e dependa de estudos futuros sobre viabilidade econÃŽmica e regulamentaÃ§Ã£o.

     Foto: Andy Leung/Pixabay
    Por outro lado, a pesquisa já aponta para um futuro no qual setores como a construção civil e a indústria moveleira possam operar de forma sustentável.

     Foto: Imagem Ralph Pixabay
    Se consolidada em escala industrial, a produção laboratorial de madeira poderá transformar um dos modelos industriais mais antigos do mundo em uma solução tecnológica para os desafios ambientais atuais.

     Foto: Patrick Robert Doyle/Unsplash
    A perda de florestas continua em níveis altos, com graves consequências para o clima, biodiversidade e serviços ecossistêmicos.

     Foto: Wikimedia Commons/Brian Wangrud
    As florestas cobrem cerca de 4,14 bilhões de hectares, ou cerca de 32 % da área terrestre do planeta, segundo o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

     Foto: weston m/Unsplash
    Estimativas da FAO indicam que o mundo perdeu cerca de 10,9 milhões de hectares de florestas por ano na última década.

     Foto: Matt Palmer/Unsplash
    Só em 2024, o mundo perdeu cerca de 8,1 milhões de hectares de florestas, um nível de destruição considerado 63 % acima do necessário para cumprir metas globais até 2030.

     Foto: Annie Spratt/Unsplash
