China investe em escadas rolantes gigantes para mobilidade urbana

Redação Flipar
  • <p>A nova escada rolante será conectada a um terminal portuário e terá capacidade para transportar cerca de 50 mil passageiros por dia. A inauguração está prevista para o 1º semestre de 2026.</p> <p data-start= " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/liana-s-7I6ewWWZa0Q-unsplash-e1771523071246.jpg?20260222114203" width="1114" height="626">

    Foto:

  • <p>O sistema não é novidade: Chongqing já utiliza escadas rolantes como transporte público desde 1996.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ian and Wendy Sewell
  • <p>Um exemplo é a escada de Huangguan, em funcionamento há cerca de 30 anos, que percorre 112 metros e cobra uma tarifa simbólica de 2 yuans (equivalente a R$ 1,50).</p>

     Foto: Wikimedia Commons/?????
  • <p>Especialistas apontam que, embora não substituam sistemas de alta capacidade, essas estruturas se mostram eficientes como solução complementar em cidades densas e com relevo complexo.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/MNXANL
