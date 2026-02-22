China investe em escadas rolantes gigantes para mobilidade urbana
A nova escada rolante será conectada a um terminal portuário e terá capacidade para transportar cerca de 50 mil passageiros por dia. A inauguração está prevista para o 1º semestre de 2026.
O sistema não é novidade: Chongqing já utiliza escadas rolantes como transporte público desde 1996.Foto: Wikimedia Commons/Ian and Wendy Sewell
Um exemplo é a escada de Huangguan, em funcionamento há cerca de 30 anos, que percorre 112 metros e cobra uma tarifa simbólica de 2 yuans (equivalente a R$ 1,50).Foto: Wikimedia Commons/?????
Especialistas apontam que, embora não substituam sistemas de alta capacidade, essas estruturas se mostram eficientes como solução complementar em cidades densas e com relevo complexo.Foto: Wikimedia Commons/MNXANL
