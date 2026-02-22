‘Estrada de gelo’ criada por voluntários reduz tempo de deslocamento em lago congelado americano
Mesmo com os riscos, o fluxo deve aumentar drasticamente com a abertura da temporada de pesca de esturjão, quando milhares de pessoas são esperadas para cruzar a rodovia improvisada.Foto: Reproduc?a?o/NBC 26
Tem cerca de 557 km² de área e é relativamente raso, com profundidade média em torno de 5 metros.Foto: Wikimedia Commons/Cmarsch
O lago é alimentado principalmente pelo rio Fox e, historicamente, foi fundamental para o transporte, a pesca e o desenvolvimento das cidades ao seu redor, como Oshkosh, Fond du Lac e Neenah.Foto: Reprodução/HookedOnLakes