Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Descoberta de novas cavernas revela bagre ‘isolado’ e formações minerais raras em São Paulo

RF
Redação Flipar
  • <p>O levantamento, concluído no fim de 2025, foi conduzido por estudantes da <span class=Universidade de São Paulo (USP).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-18-at-13.27.05-1-e1771432465953.jpeg?20260222111004" width="1114" height="626">

    O levantamento, concluído no fim de 2025, foi conduzido por estudantes da Universidade de São Paulo (USP).

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>Além de revelar novas cavidades graníticas, o estudo destacou a importância ambiental dessas formações.</p>

    Além de revelar novas cavidades graníticas, o estudo destacou a importância ambiental dessas formações.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>Elas ajudam a reter água no subsolo e contribuem para a manutenção da umidade e da vegetação da serra.</p>

    Elas ajudam a reter água no subsolo e contribuem para a manutenção da umidade e da vegetação da serra.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>“Um forte indício de endemismo é a ausência de registros científicos de espécies desse gênero ocupando cavernas graníticas”, diz um trecho do estudo.</p>

    “Um forte indício de endemismo é a ausência de registros científicos de espécies desse gênero ocupando cavernas graníticas”, diz um trecho do estudo.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>A presença do animal levanta a hipótese de que a espécie tenha evoluído ali ao longo do tempo.</p>

    A presença do animal levanta a hipótese de que a espécie tenha evoluído ali ao longo do tempo.

     Foto: Wikimedia Commons/Fréderic Melki
  • <p>Observações iniciais, feitas com apoio do <span class=Universidade Federal de São Carlos, indicam ainda uma separação de habitat entre jovens e adultos dentro da caverna.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-18-at-13.27.04-2-e1771432559450.jpeg?20260222111008" width="1114" height="626">

    Observações iniciais, feitas com apoio do Universidade Federal de São Carlos, indicam ainda uma separação de habitat entre jovens e adultos dentro da caverna.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>Curiosamente, os jovens dessa espécie preferem o breu total, enquanto os adultos habitam as áreas claras das entradas.</p>

    Curiosamente, os jovens dessa espécie preferem o breu total, enquanto os adultos habitam as áreas claras das entradas.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>Uma das cavernas, chamada de “Caverna dos Corais”, surpreendeu ao revelar estruturas minerais que lembram corais marinhos, um fenômeno escasso no cenário geológico mundial.</p>

    Uma das cavernas, chamada de “Caverna dos Corais”, surpreendeu ao revelar estruturas minerais que lembram corais marinhos, um fenômeno escasso no cenário geológico mundial.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>Diferentemente das cavernas de calcário, formações em granito raramente contém espeleotemas — formações minerais como as estalactites.</p>

    Diferentemente das cavernas de calcário, formações em granito raramente contém espeleotemas — formações minerais como as estalactites.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>“Como o ambiente granítico não costuma oferecer condições favoráveis para esse desenvolvimento, a ocorrência dessas estruturas na região tornou-se um dos principais focos do estudo, já que registros desse tipo são raros em escala global”, explicam os pesquisadores.</p>

    “Como o ambiente granítico não costuma oferecer condições favoráveis para esse desenvolvimento, a ocorrência dessas estruturas na região tornou-se um dos principais focos do estudo, já que registros desse tipo são raros em escala global”, explicam os pesquisadores.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
  • <p>Outro ponto de destaque foi a descoberta de uma piscina natural escavada no granito, no topo de um morro.</p>

    Outro ponto de destaque foi a descoberta de uma piscina natural escavada no granito, no topo de um morro.

     Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay