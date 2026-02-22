Assine
Obra suprema do Louvre, Mona Lisa já foi furtada e viralizou ao promover filme de vilão

RF
Redação Flipar
    Também chamada de “La Gioconda”, a Mona Lisa é uma das telas mais célebres e estudadas da história da arte, criada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506.

     Foto: Domínio Público
    A obra retrata uma mulher com expressão serena e um sorriso enigmático, considerada símbolo do mistério e da perfeição artística do Renascimento italiano.

     Foto: Domínio Público
    Acredita-se que a modelo seja Lisa Gherardini, esposa do comerciante florentino Francesco del Giocondo, o que explica o nome alternativo do quadro.

     Foto: Domínio Público
    Realizada a óleo sobre madeira de álamo, a obra foi feita a partir da técnica do sfumato, desenvolvida por Da Vinci para criar transições sutis entre luz e sombra, conferindo realismo e profundidade ao rosto e à paisagem ao fundo.

     Foto: Domínio Público
    Medindo apenas 77 cm por 53 cm, a Mona Lisa hoje é considerada um símbolo universal da arte e a principal atração do Museu do Louvre.

     Foto: Mika Baumeister/Unsplash
    A obra criada por Da Vinci é tão popular que já foi referenciada diversas vezes em outros contextos, demonstrando sua enorme influência cultural.

     Foto: Pexels/Jill Evans
    Em 2024, a obra de arte “ganhou” um sorriso de batom para uma divulgação do filme “Coringa: Delírio a Dois”.

     Foto: Divulgação
    Em agosto de 2024, o Louvre substituiu a icônica tela por uma foto que viralizou nos Jogos Olímpicos de Paris.

     Foto: Divulgação/Greg Martin
    A troca temporária foi feita para celebrar o sucesso da competição na capital francesa.

    Foto: Anne Jea/Wikimedia Commons
    A foto em questão foi um registro impressionante feito pelo fotógrafo Greg Martin, que mostra o momento exato em que a Lua aparece no centro de um dos arcos olímpicos.

    Foto: Divulgação/Greg Martin
    Ainda em 2024, em junho, deu o que falar na web uma visitinha “privada” que a modelo norte-americana Kendall Jenner fez ao Louvre.

    Foto: Reprodução do instagram @kendalljenner
    A socialite postou a mensagem “Louvre à meia-noite” em sua rede social, com fotos em que aparecia descalça e sozinha nos salões, inclusive diante da Mona Lisa.

     Foto: Reprodução/Instagram
    A postagem atraiu comentários sobre o “poder” de Jenner e rendeu críticas de internautas: “Por que esse privilégio”, questionou um.

     Foto: The Free Birds/Unsplash
    A visita ao Louvre pode ser reservada em certas situações. O museu tem uma tabela para casos especiais e, de acordo com a CNN, a locação por 90 minutos de passeio exclusivo, para até 4 pessoas, custa 34 mil euros.

    Foto: Reprodução/Instagram
    Muitos não sabem, mas, em 1911, um funcionário do museu, Vincenzo Peruggia, conseguiu levar o quadro sob o casaco. A obra só reapareceu em dezembro de 1913, quando Peruggia tentou vendê-la a um antiquário em Florença. O marchand desconfiou e avisou a polícia.

     Foto: WikiImages/Pixabay
