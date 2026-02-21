Assine
10 mil km: Conheça o brasileiro que tenta voltar dos Estados Unidos ao Brasil montado em mula

Redação Flipar
  • <p>A expedição, chamada de “Berranteiro das Américas”, teve início em 2023.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Na ocasião, Pedro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos a bordo de uma caminhonete F-1000. </p>

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Devido a graves crises respiratórias em Santo André quando ainda era bebê, Pedro foi levado pela família para Orindiúva, no interior de São Paulo, em busca de ar puro. </p>

    Foto: Arquivo Pessoal/Pedro Henrique Biondo Matias
  • <p>Foi lá que o berrante surgiu como uma ferramenta terapêutica inusitada para fortalecer seus pulmões.</p>

     Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>O que era um tratamento acabou se tornando uma paixão que transformou Pedro em tetracampeão do concurso de berrante na Festa do Peão de Barretos. </p>

    Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>A expedição “Berranteiro das Américas” nasceu do desejo de romper com a monotonia do trabalho em escritório e prestar uma homenagem ao estilo de vida do peão boiadeiro.</p>

     Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>O projeto foi dividido em duas etapas: a primeira, iniciada em 2023, consistiu em cruzar 16 países de caminhonete até os Estados Unidos.</p>

     Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>A segunda, e mais complexa, começou em outubro de 2024 em Fort Worth, no Texas, de onde Pedro partiu para retornar ao Brasil montado nas mulas Ada e Oklahoma. </p>

    Foto: Arquivo Pessoal/Pedro Henrique Biondo Matias
  • <p>Para enfrentar o percurso, Pedro passou semanas treinando as mulas e adaptando seu cão, um border collie chamado Bastião, à rotina da estrada.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>O trajeto é feito a um ritmo de cerca de 30 quilômetros por dia, com apoio de um médico veterinário que segue em uma caminhonete de suporte.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Pedro documenta a viagem nas redes sociais, mostrando paisagens, cidades, encontros com moradores locais e os cuidados constantes com as mulas.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A travessia já passou por diversos países como Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e Panamá. </p>

    Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>Além de buscar um possível recorde mundial — seria a primeira travessia das Américas realizada 100% em mulas —, Pedro depende da hospitalidade das pessoas que encontra pelo caminho. </p>

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A chegada à América do Sul, por exemplo, foi pela Colômbia, logo após ficar hospedado na casa de uma moradora no Panamá. </p>

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A expedição também gerou debates. Enquanto muitos enxergam a jornada como um ato de preservação cultural e inspiração, outros questionam os riscos envolvidos para ele e os animais.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A viagem também é marcada por desafios, como a incerteza de locais para descanso e momentos de tensão, incluindo o desaparecimento temporário de Bastião. </p>

    Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>Ni dia 28 de janeiro de 2026, ele entrou oficialmente no Brasil pela cidade de Assis Brasil, no Acre, após passagem pelo Peru.<br /> Pedro quer que a expedição se transforme em um palco para a valorização do patrimônio cultural brasileiro diante do mundo.</p>

     Foto: Reprodução @berranteiro
  • <p>“Quero promover a cultura dos peões de boiadeiro, pelo mundo dos muares, usados desde os tropeiros antigamente. Quero escrever livros para os meus filhos e netos, usar a minha memória”, declarou o berranteiro. </p>

    Foto:
