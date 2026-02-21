Assine
Pra quem não viu: Dezenas de artefatos indígenas são devolvidos pelo Vaticano em gesto de ‘reconciliação histórica’

Redação Flipar
    A carga foi levada em um avião da Air Canada e descarregada no Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, no dia 6 de dezembro de 2025.

     Foto: Reproduc?a?o/CTV News
    Eles haviam sido retirados das comunidades First Nations, Inuit e Métis há mais de um século e e estavam guardados em museus e cofres da Santa Sé.

     Foto: Nitin Pouniker/Unsplash
    Entre os objetos está um raro caiaque Inuit feito de pele de foca.

     Foto: Reproduc?a?o/CTV News
    A devolução foi apoiada pelo papa Francisco antes de sua morte e simboliza um processo de reconciliação histórica.

     Foto: Jeon Han/Wikimédia Commons
    Em 2022, Francisco pediu desculpas a todos os povos nativos do Canadá por abusos que foram cometidos em escolas residenciais religiosas no país ao longo dos anos.

     Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
    O processo foi concluído por seu sucessor, Leão XIV, que “presenteou” os itens de volta às comunidades indígenas.

    Foto: Reprodução/Vaticano News
    Líderes indígenas celebraram o momento como simbólico e emocionante, embora reconheçam que a reconciliação ainda esteja em curso.

     Foto: Reproduc?a?o/CTV News
    “Momento importante e emotivo para muitas First Nations em todo o país”, comemorou a Chefe Nacional das First Nations, Cindy Woodhouse Nepinak.

    Foto: Reprodução
    Os itens tinham sido levados a Roma em 1925 para a “Exposição das Missões do Vaticano”, um evento que servia para propagar a influência da Igreja Católica no mundo.

     Foto: Reproduc?a?o/CTV News
    Embora o Vaticano afirmasse que os artefatos foram presenteados ao Papa Pio XI, os povos indígenas questionavam essa versão.

    Foto: Simone Savoldi/Unsplash
    A “coleta” ocorreu em um período de apagamento da identidade indígena e proibição de práticas culturais no Canadá.

     Foto: Reproduc?a?o/CTV News
    “É altamente contestável que isso tenha sido uma verdadeira ‘doação’ de itens”, disse à CNN Cody Groat, Professor Assistente de História e Estudos Indígenas da Universidade Western do Canadá.

    Foto: Reproduc?a?o/CTV News
    Os artefatos serão inicialmente examinados no Museu Canadense de História, que fica em Quebec, antes que os líderes indígenas definam seus locais permanentes.

    Foto: Wikimedia Commons/Wladyslaw
    O ato é visto como promissor para o restabelecimento de relações entre a Igreja e os povos indígenas, tanto no Canadá quanto globalmente.

     Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
    “Estamos ansiosos para poder desembalar os itens nos próximos dias e ter lideranças e especialistas Inuit para entender exatamente de onde esses itens vêm”, declarou Natan Obed, presidente do Inuit Tapiriit Kanatami.

    Foto: Reprodução/APTN News
    Segundo ele, é importante “compartilhar esse conhecimento não apenas com os Inuit canadenses, mas também com o Canadá como um todo”.

     Foto: Reproduc?a?o
    “Esses ancestrais culturais agora podem se reunir às nossas comunidades e ajudar na continuidade e revitalização de nossas práticas culturais”, analisou Cody Groat.

    Foto: Wikimedia Commons/Dwayne Reilander
