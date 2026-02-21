Pra quem não viu: Dezenas de artefatos indígenas são devolvidos pelo Vaticano em gesto de ‘reconciliação histórica’
A carga foi levada em um avião da Air Canada e descarregada no Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, no dia 6 de dezembro de 2025.Foto: Reproduc?a?o/CTV News
Eles haviam sido retirados das comunidades First Nations, Inuit e Métis há mais de um século e e estavam guardados em museus e cofres da Santa Sé.Foto: Nitin Pouniker/Unsplash
Entre os objetos está um raro caiaque Inuit feito de pele de foca.Foto: Reproduc?a?o/CTV News
A devolução foi apoiada pelo papa Francisco antes de sua morte e simboliza um processo de reconciliação histórica.Foto: Jeon Han/Wikimédia Commons
Em 2022, Francisco pediu desculpas a todos os povos nativos do Canadá por abusos que foram cometidos em escolas residenciais religiosas no país ao longo dos anos.Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
O processo foi concluído por seu sucessor, Leão XIV, que “presenteou” os itens de volta às comunidades indígenas.Foto: Reprodução/Vaticano News
Líderes indígenas celebraram o momento como simbólico e emocionante, embora reconheçam que a reconciliação ainda esteja em curso.Foto: Reproduc?a?o/CTV News
“Momento importante e emotivo para muitas First Nations em todo o país”, comemorou a Chefe Nacional das First Nations, Cindy Woodhouse Nepinak.Foto: Reprodução
Os itens tinham sido levados a Roma em 1925 para a “Exposição das Missões do Vaticano”, um evento que servia para propagar a influência da Igreja Católica no mundo.Foto: Reproduc?a?o/CTV News
Embora o Vaticano afirmasse que os artefatos foram presenteados ao Papa Pio XI, os povos indígenas questionavam essa versão.Foto: Simone Savoldi/Unsplash
A “coleta” ocorreu em um período de apagamento da identidade indígena e proibição de práticas culturais no Canadá.Foto: Reproduc?a?o/CTV News
“É altamente contestável que isso tenha sido uma verdadeira ‘doação’ de itens”, disse à CNN Cody Groat, Professor Assistente de História e Estudos Indígenas da Universidade Western do Canadá.Foto: Reproduc?a?o/CTV News
Os artefatos serão inicialmente examinados no Museu Canadense de História, que fica em Quebec, antes que os líderes indígenas definam seus locais permanentes.Foto: Wikimedia Commons/Wladyslaw
O ato é visto como promissor para o restabelecimento de relações entre a Igreja e os povos indígenas, tanto no Canadá quanto globalmente.Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
“Estamos ansiosos para poder desembalar os itens nos próximos dias e ter lideranças e especialistas Inuit para entender exatamente de onde esses itens vêm”, declarou Natan Obed, presidente do Inuit Tapiriit Kanatami.Foto: Reprodução/APTN News
Segundo ele, é importante “compartilhar esse conhecimento não apenas com os Inuit canadenses, mas também com o Canadá como um todo”.Foto: Reproduc?a?o
“Esses ancestrais culturais agora podem se reunir às nossas comunidades e ajudar na continuidade e revitalização de nossas práticas culturais”, analisou Cody Groat.Foto: Wikimedia Commons/Dwayne Reilander