De Uberaba para o mundo: lâmpada de garrafa PET desenvolvida por brasileiro inspira projetos em mais de 15 países

  • <p>Foi em 2001 que Alfredo Moser transformou uma simples garrafa PET cheia de água em uma fonte eficiente de luz natural.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Instalada no telhado, a garrafa refrata o sol e ilumina ambientes escuros como se fosse uma lâmpada de 40 watts, reduzindo o uso de eletricidade durante o dia.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A invenção fez tanto sucesso que o próprio criador resolveu ensiná-la gratuitamente em oficinas e demonstrações. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O projeto consiste em utilizar apenas uma garrafa transparente, Ã¡gua com algumas gotas de Ã¡gua sanitÃ¡ria e um furo vedado no telhado.</p>

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>A solução, considerada barata e acessível, se espalhou pelo mundo e passou a integrar projetos sociais em mais de 15 países. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Só nas Filipinas, por exemplo, cerca de 140 mil casas já adotaram o sistema. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Outras naÃ§Ãµes como Ãndia, Bangladesh, TanzÃ¢nia e outras regiÃµes com pouca infraestrutura elÃ©trica tambÃ©m implementaram a ideia do brasileiro. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O impacto chamou tanto a atenção internacional que a lâmpada virou peça de um museu em Amsterdã e levou Alfredo a palestrar na Coreia do Sul.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>No Brasil, Alfredo recebe visitantes de vários lugares que vão conhecer a tecnologia em sua casa.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Curiosos, estrangeiros, jornalistas, ONGs e até instituições de design já foram conhecer o projeto inovador. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A eficácia foi comprovada na casa do próprio inventor, onde a conta de luz diminuiu cerca de 30% após a instalação no banheiro.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Além disso, relatos de outros países mostram famílias conseguindo poupar o suficiente para gastar o dinheiro com outras atividades essenciais dentro de casa. </p>

    Foto: Reproduc?a?o
  • <p>O inventor mantém a tecnologia aberta — ou seja, sem patente — para garantir sua reprodução em larga escala. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Para o mecÃ¢nico, seu maior legado estÃ¡ na multiplicaÃ§Ã£o silenciosa da ideia â?? um exemplo de tecnologia simples, sustentÃ¡vel e socialmente transformadora.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>No Brasil, o projeto “Litro de Luz”, criado em 2014, se inspirou na criação de Alfredo ao implementar a solução em mais de 120 comunidades no país.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Famílias de comunidades indígenas do Amazonas já relataram que a chegada da luz pôs fim ao uso de lamparinas de querosene, que causavam fumaça e limitavam as atividades noturnas.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
