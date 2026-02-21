Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Nova rota conecta Xangai a Buenos Aires e se torna voo mais longo do mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>A companhia colocou em operação um itinerário que soma aproximadamente 20 mil quilômetros e exige cerca de 29 horas para ser concluído. </p>

    A companhia colocou em operação um itinerário que soma aproximadamente 20 mil quilômetros e exige cerca de 29 horas para ser concluído.

    Foto: Hengfei Yang/Unsplash
  • <p>Com isso, o voo, que partiu de Xangai, na China, e aterrissou em Buenos Aires, na Argentina, passou a ser considerado o mais extenso do mundo.</p>

    Com isso, o voo, que partiu de Xangai, na China, e aterrissou em Buenos Aires, na Argentina, passou a ser considerado o mais extenso do mundo.

     Foto: Wikimedia Commons/Md Shaifuzzaman Ayon
  • <p>A nova ligação começou a funcionar no dia 4 de dezembro e não é um trajeto totalmente direto. </p>

    A nova ligação começou a funcionar no dia 4 de dezembro e não é um trajeto totalmente direto.

    Foto: Flickr - aeroprints.com
  • <p>A rota inclui uma parada técnica de duas horas em Auckland, Nova Zelândia, substituindo as várias conexões antes necessárias para quem fazia esse percurso.</p>

    A rota inclui uma parada técnica de duas horas em Auckland, Nova Zelândia, substituindo as várias conexões antes necessárias para quem fazia esse percurso.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Para o voo inaugural, a aeronave utilizada foi um Boeing 777-300ER, capaz de acomodar 316 passageiros.</p>

    Para o voo inaugural, a aeronave utilizada foi um Boeing 777-300ER, capaz de acomodar 316 passageiros.

     Foto: Divulgac?a?o/China Eastern Airlines
  • <p>Esta rota passará a ser oferecida duas vezes por semana ao longo de todo o ano.</p>

    Esta rota passará a ser oferecida duas vezes por semana ao longo de todo o ano.

     Foto: Divulgac?a?o/China Eastern Airlines
  • <p>A decolagem ocorreu às 2 da manhã, no Aeroporto de Pudong, e o pouso no Aeroporto Internacional de Ezeiza aconteceu às 16h45, dez minutos antes do horário estimado.</p>

    A decolagem ocorreu às 2 da manhã, no Aeroporto de Pudong, e o pouso no Aeroporto Internacional de Ezeiza aconteceu às 16h45, dez minutos antes do horário estimado.

     Foto: Wikimedia Commons/Npo80
  • <p>A empresa aérea destacou que o itinerário faz parte da “primeira ligação comercial entre cidades antípodas”, ou seja, situadas em direções completamente opostas.</p>

    A empresa aérea destacou que o itinerário faz parte da “primeira ligação comercial entre cidades antípodas”, ou seja, situadas em direções completamente opostas.

     Foto: Stuart Bailey/Pixabay
  • <p>A combinação Xangai–Auckland–Buenos Aires deve funcionar como um corredor entre a Ásia-Pacífico e o Cone Sul, cobrindo uma lacuna histórica na malha aérea ao aproximar polos comerciais distantes.</p>

    A combinação Xangai–Auckland–Buenos Aires deve funcionar como um corredor entre a Ásia-Pacífico e o Cone Sul, cobrindo uma lacuna histórica na malha aérea ao aproximar polos comerciais distantes.

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Até então, deslocar-se entre China e Argentina exigia mais de 30 horas de viagem e diversas escalas.</p>

    Até então, deslocar-se entre China e Argentina exigia mais de 30 horas de viagem e diversas escalas.

     Foto: Sangga Rima Roman Selia/Unsplash
  • <p>A demanda por uma rota mais direta é fortalecida pelo crescimento da comunidade chinesa na Argentina, que já ultrapassa 55 mil residentes, segundo o portal Simply Flying.</p>

    A demanda por uma rota mais direta é fortalecida pelo crescimento da comunidade chinesa na Argentina, que já ultrapassa 55 mil residentes, segundo o portal Simply Flying.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>O custo das passagens reflete a dimensão da operação: valores médios entre US$ 1.525 e US$ 2.254 (aproximadamente de R$ 8,2 mil a R$ 12 mil) para a classe econômica. </p>

    O custo das passagens reflete a dimensão da operação: valores médios entre US$ 1.525 e US$ 2.254 (aproximadamente de R$ 8,2 mil a R$ 12 mil) para a classe econômica.

    Foto: Ina Carolino/Unsplash
  • <p>Na classe executiva, o preço sobe ainda mais, podendo chegar a US$ 4.994 (cerca de R$ 27 mil, na cotação atual). </p>

    Na classe executiva, o preço sobe ainda mais, podendo chegar a US$ 4.994 (cerca de R$ 27 mil, na cotação atual).

    Foto: Clique Images/Unsplash
  • <p>Esse tipo de iniciativa acompanha a expansão global das chamadas rotas ultralongas. A Qantas, por exemplo, pretende implementar, a partir de 2026, voos de cerca de 20 horas que conectarão Londres a Sydney. </p>

    Esse tipo de iniciativa acompanha a expansão global das chamadas rotas ultralongas. A Qantas, por exemplo, pretende implementar, a partir de 2026, voos de cerca de 20 horas que conectarão Londres a Sydney.

    Foto: Divulgação/Qantas
  • <p>A companhia utilizará versões modificadas do Airbus A350-1000, equipados com tanques adicionais capazes de garantir autonomia para rotas próximas dos 17 mil quilômetros.</p>

    A companhia utilizará versões modificadas do Airbus A350-1000, equipados com tanques adicionais capazes de garantir autonomia para rotas próximas dos 17 mil quilômetros.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
  • <p>A empresa australiana já opera um dos trechos diretos mais longos em atividade, a viagem entre Londres e Perth, na Austrália, que dura aproximadamente 17 horas e meia.</p>

    A empresa australiana já opera um dos trechos diretos mais longos em atividade, a viagem entre Londres e Perth, na Austrália, que dura aproximadamente 17 horas e meia.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay