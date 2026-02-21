Pra quem não viu: Tranca ficou aberta e leões mataram tratadora no parque
Segundo a imprensa local, ela era conhecida no leste europeu como a ‘encantadora de leões’. E o ataque só aconteceu porque uma válvula que deveria ficar vedada estava solta.Foto: Reprodução de Rede Social
O Taigan é um parque de safári no Bilohirsk Raion da Crimeia . É o maior local de reprodução europeu para leões e outros grandes mamíferos predadores. Tem uma área de 30 hectares.Foto: ????? ??????? /wikimedia commons
O parque tem 60 leões africanos , mas também possui tigres e outros animais selvagens, que ficam muitas vezes vagando ao ar livre.Foto: Andrey Velichko/ wikimedia commons
Vídeos no Instagram mostram que os animais se aproximam das pessoas e chegam a entrar nos veículos onde os visitantes fazem os passeios.Foto: - Reprodução de Instagram
Mas reportagem do Globo informa que em 2021, um tigre arrancou a mão de uma criança pequena, e em 2020 um estagiário foi atacado na frente de crianças.Foto: Reprodução de Rede Social
No caso da tratadora, ela foi a um recinto onde os animais não deveriam estar perto de ninguém. O corpo foi encontrado num espaço onde ficam duas leoas adultas e um leão, que chegaram ao parque há cerca de um ano. No momento do ataque, ainda havia visitantes no local, mas ninguém teria ouvido os gritos da vítima.Foto: Reprodução de Rede Social
Os leões estão entre os predadores mais perigosos da natureza selvagem. E marcam presença em todos os safáris e zoológicos, sendo uma das principais atrações. Mas todo cuidado é pouco.Foto: Kevin Pluck FlickR wikimedia commons
Os leões são encontrados, principalmente, na África. Na Ásia há poucos leões por causa da perda de habitat, caça excessiva e competição com humanos ao longo dos séculos. Na Ásia, restam apenas alguns na floresta de Gir, na Índia, onde o Leão Asiático (uma subespécie distinta) sobrevive.Foto: Imagem de Fuchsia por Pixabay
Mesmo na África, também houve uma drástica redução na população de leões. Estima-se que, no início do século 20, havia cerca de 200 mil, enquanto hoje restam menos de 25 mil, concentrados principalmente em áreas protegidas e parques nacionais. Daí a importância da preservação do animal em áreas sob vigilância.Foto: Imagem de AlkeMade por Pixabay
Os leões vivem em grupos de cerca de 40 animais. São considerados uma espécie sociável. Durante a maior parte do tempo, os leões descansam. Eles dormem ou ficam parados, economizando energia.Foto: Imagem Netloop Pixabay
Geralmente, eles dedicam cinco horas do dia para as atividades. E, antes, vale dar aquela espreguiçada!Foto: Yathin S Krishnappa wikimedia commons
Os machos defendem o território e garantem a proteção da “família”. O poderoso rugido, ouvido a 8 km de distância, ajuda a manter os inimigos longe.Foto: sipa pixabay
Eles vivem nas savanas (seu habitat mais comum) e se alimentam de zebras, antílopes, gnus e outros animais. Eles têm expectativa de vida de 10 a 16 anos.Foto: Aboeka pixabay
As fêmeas é que fazem a caça, enquanto os leões cuidam dos filhotes. Elas alcançam até 80 km/h na corrida. E saltam até 10 metros.Foto: Schuyler Shepherd wikimedia commons
Saindo em grupo, as leoas levam vantagem sobre animais de maior porte que estejam sem companhia. na foto, elas abatem um búfalo.Foto: Imagem de CatrinAdams por Pixabay
Os leões medem de 2,60 a 3,3 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. Seu peso fica entre 150 e 250 quilos.Foto: Bernard Dupont wikimedia commons
Já as leoas medem de 2,40 a 2,70 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. E pesam entre 120 e 185 quilos.Foto: Falense wikimedia commons