Tom Blyth revela transformação depois do filme “De Férias com Você”

RF
Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-180827.jpg?20260221121409" width="1114" height="626">

    Lançado em janeiro de 2026, “De Férias com Você” acompanha dois amigos de longa data, Alex e Poppy, que passam anualmente uma semana de férias em destinos paradisíacos; após uma briga, a tradição é interrompida e, dois anos depois, Poppy decide retomá-la.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-181515.jpg?20260221121408" width="1114" height="626">

    O filme é baseado no livro de mesmo nome da autora Emily Henry. Publicado em 2021, “De Férias com Você” estreou em primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times e vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-182048.jpg?20260221121409" width="1114" height="626">

    Nascido em 2 de fevereiro de 1995 em Birmingham, Inglaterra, o ator afirmou que a experiência no filme o levou a valorizar mais sua casa, amigos e família.

     Foto: Reprodução Instagram / @tomblyth
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-182902.jpg?20260221121409" width="1114" height="626">

     Já que seu trabalho exige viagens frequentes e longos períodos longe de sua zona de conforto e das pessoas próximas. 

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-183003.jpg?20260221121411" width="1114" height="626">

    “Acho que, quando você é mais jovem, precisa ir para longe para realmente valorizar de onde veio”, declarou.

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-180206.jpg?20260221121411" width="1114" height="626">

    Morando há vários anos nos Estados Unidos, Tom Blyth iniciou a formação artística ainda jovem com aulas no Central Junior Television Workshop e participação no National Youth Theatre.

    Foto: Reprodução Instagram / @tomblyth
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Tom-Blyth-Richard-Mason.jpg?20260221121414" width="1114" height="626">

    Seu primeiro papel principal no cinema foi no filme britânico “Scott and Sid”, em 2018, no qual interpretou Sid. Baseado na história real dos cineastas Scott Elliott e Sid Sadowskyj, o longa acompanha dois jovens que se tornam melhores amigos enquanto perseguem uma lista de objetivos pessoais.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Tom-Blyth-Billy-The-Kid.jpg?20260221121414" width="1114" height="626">

    Interpretou William H. Bonney na série “Billy the Kid”, exibida de 2022 a 2025 ao longo de três temporadas. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-181205.jpg?20260221121413" width="1114" height="626">

    Em 2023, interpretou Coriolanus Snow em “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, prequel da franquia principal ambientado décadas antes dos acontecimentos protagonizados por Katniss Everdeen.

    Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/tom-blyth.jpg?20260221121418" width="1114" height="626">

    O longa adaptou o livro, de mesmo nome, lançado por Suzanne Collins em 2020 e apresenta as origens políticas do regime autoritário retratado nos filmes originais, além de mostrar Snow como mentor durante os 10º Jogos Vorazes.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Jogos-Vorazes.jpg?20260221121418" width="1114" height="626">

    A franquia principal começou com “Jogos Vorazes”, lançado em 2012 e baseado no livro publicado em 2008. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/26-Jennifer.jpg?20260221121416" width="1114" height="626">

    O filme apresenta o país fictício Panem, dividido em distritos controlados pela Capital, que organiza os jogos como forma de punição e controle social, e acompanha a história Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, que se voluntaria para participar dos jogos no lugar da irmã.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/30-Jennifer.jpg?20260221121416" width="1114" height="626">

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ralph-Fiennes.jpg?20260221121416" width="1114" height="626">

    Previsto para novembro de 2026, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” será o novo filme da franquia nos cinemas. A trama se passa 24 anos antes do primeiro “Jogos Vorazes”, durante o 50º Jogos, e acompanha o jovem Haymitch Abernathy. Nesta produção, Coriolanus Snow será interpretado por Ralph Fiennes.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-182650.jpg?20260221121420" width="1114" height="626">

    Após o sucesso em “Jogos Vorazes”, Tom Blyth interpretou Bobby Sanders, um ex-jogador profissional de hóquei que se torna banqueiro júnior e precisa enfrentar os desafios do mercado financeiro no filme “O Jogo do Dinheiro”. 

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-09-181724.jpg?20260221121421" width="1114" height="626">

    Em 2025, participou dos filmes “A Cerca”, “O Código da Cadeia” e “À Paisana”.

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Tom-Blyth-e-Daniela-Norman.jpg?20260221121420" width="1114" height="626">

    Tom Blyth tornou público o relacionamento com a dançarina e atriz Daniela Norman em 2025.

     Foto: Reprodução Instagram
