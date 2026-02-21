Beija-Flor é vice e volta a desfilar no sábado das campeãs: conheça os substitutos de Neguinho
A definição da nova voz ocorreu por meio de um reality show promovido pela própria escola com 12 competidores.Foto: Instagram @negolindodabeijaflor
O programa, chamado “A Voz do Carnaval”, foi transmitido pelo canal Multishow em setembro de 2025.Foto: Voz do Carnaval! - Divulgação
A disputa contou com oito participantes, todos com alguma relação com a Beija-Flor em suas carreiras no Carnaval carioca.Foto: Reprodção do Instagram @ronaldovieirajunior
Jéssica também construiu cedo sua relação afetiva, influenciada diretamente por Neguinho, a quem sempre teve como referência.Foto: Instagram @jessicamartinoficial
“Neguinho é referência de elegância, de intérprete, de carreira e de pessoa. O show tem que continuar”, acrescentou o novo intérprete.Foto: Instagram @beijafloroficial