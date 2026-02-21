Pierce Brosnan deixa a família preocupada com agenda intensa de trabalho, diz site

O ator teve outros três filhos com a primeira esposa, a atriz Cassandra Harris, com quem foi casado de 1977 até 1991. Durante o casamento, adotou Charlotte Brosnan, nascida em 1971, e Christopher Brosnan, nascido em 1972, e teve o filho biológico Sean Brosnan, nascido em 1983. Charlotte morreu em 2013 em decorrência de câncer de ovário, mesma doença que causou a morte da mãe em 1991.