Chris Rock, 61 anos: comediante fatura alto com stand-up
Segundo o Celebrity Net Worth, ele possui, em 2026, um patrimônio líquido estimado em 60 milhões de dólares.
A fortuna seria maior, mas o divórcio com Malaak Compton-Rock, finalizado em 2016, impactou seu patrimônio. O acordo, após quase duas décadas de casamento, resultou na transferência de cerca de 40 milhões de dólares para a ex-esposa.
O casal se casou em 1996 e teve duas filhas, Lola Simone Rock, nascida em 2002, e Zahra Savannah Rock, nascida em 2004.
Christopher Julius Rock III nasceu em 7 de fevereiro de 1965, em Andrews, Carolina do Sul, Estados Unidos. Filho de Julius Rock, motorista e entregador de jornais, e Rosalie Rock, professora e assistente social, cresceu no Brooklyn, em Nova York.
Iniciou a carreira na década de 1980 em clubes de stand-up em Nova York e seu primeiro trabalho como ator foi na série “Miami Vice” em 1987.
Para a TV, criou a série “Todo Mundo Odeia o Chris”, exibida entre 2005 e 2009 e inspirada em sua adolescência no Brooklyn durante os anos 1980. Além de atuar como narrador, foi co-criador e produtor executivo.
No cinema, um filme de destaque no início da sua carreira foi “CB4 – Uma História Sem Rap End”, lançado em 1993, no qual interpretou Albert Brown em uma comédia musical satírica sobre a ascensão de um grupo fictício de rap.
Ao longo da carreira participou de diversos longas, entre eles “Máquina Mortífera 4”, “Golpe Baixo”, “Um Pobretão na Casa Branca”, “Eu Acho que Amo Minha Mulher” e “Gente Grande”.
Também realizou dublagens em animações como “Madagascar”, “Madagascar 2”, “Madagascar 3: Os Procurados” e “Bee Movie: A História de uma Abelha”.
No stand-up e na comÃ©dia, Ã¡rea em que alcanÃ§ou maior reconhecimento, construiu uma carreira sÃ³lida com especiais, que lhe renderam quatro prÃªmios Emmy e 21 indicaÃ§Ãµes.
Entre as conquistas estão dois Emmys pelo especial “Bring the Pain” em 1997, um pelo programa “The Chris Rock Show” e outro por “Chris Rock: Kill the Messenger – London, New York, Johannesburg” de 2008.
Em 2011, estreou na Broadway em uma produção que recebeu 6 indicações ao Tony Awards.
Em 2022, durante a cerimônia do Oscar, se envolveu em uma polêmica com Will Smith. Ao apresentar uma categoria, fez uma piada sobre o visual de Jada Pinkett Smith. Em resposta, Smith, então marido dela à época, subiu ao palco e deu um tapa no comediante diante do público.
Chris Rock optou por não prestar queixa policial e posteriormente abordou o episódio em apresentações de stand-up.
