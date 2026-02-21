Christian Bale investe mais de 100 milhões de reais em iniciativa social
O projeto, intitulado “Together California”, foi idealizado pelo próprio ator após ele tomar conhecimento do elevado número de crianças no sistema de acolhimento de Los Angeles e do problema recorrente da separação de irmãos causada pela falta de estrutura adequada.Foto: Reprodução Instagram /@together_california
A vila está sendo construída em Palmdale, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Los Angeles. O terreno de 700 metros quadrados abrigará 12 casas completas, com capacidade para acolher até 70 crianças e adolescentes simultaneamente. Além das residências, o espaço contará com um centro comunitário voltado ao suporte e ao acompanhamento especializado dos jovens.
Para viabilizar a iniciativa, Bale firmou parceria com Eric Esrailian, professor de medicina da Universidade da Califórnia, e com Tim McCormick, diretor com ampla experiência em programas de assistência infantil. O grupo trabalhou durante anos para regularizar o terreno e obter todas as autorizações necessárias para a construção.
Christian Bale nasceu em 30 de janeiro de 1974, em Pembrokeshire, no País de Gales e iniciou a carreira ainda na infância.
O grande ponto de virada na carreira de Christian Bale ocorreu em 1987, quando foi escolhido por Steven Spielberg para interpretar Jim Graham em “Império do Sol”, lançado em 1987, papel que lhe rendeu prêmios de Melhor Ator Jovem e marcou seu primeiro grande sucesso no cinema.
O trabalho que consolidou seu status em Hollywood foi “Psicopata Americano”, lançado em 2000 e baseado no livro de Bret Easton Ellis. No filme, Bale interpretou um serial killer da alta sociedade e passou por uma intensa transformação física, já que precisou desenvolver um físico definido que refletia a obsessão do personagem com a própria aparência.
Em “O Operário”, de 2004, Bale perdeu mais de 27 quilos para viver um trabalhador que sofre de insônia crônica. Em determinados períodos, sua dieta se restringiu a uma maçã e um café com leite por dia.
Na sequência, o ator precisou ganhar peso rapidamente para interpretar o super-herói em “Batman Begins”, de 2005, dirigido por Christopher Nolan. Sua versão de Bruce Wayne/Batman foi um grande sucesso de bilheteria e crítica.
Ele reprisou o papel em "Batman: O Cavaleiro das Trevas", de 2008, considerado por muitos um dos melhores filmes de super-herói já produzidos e que arrecadou mais de um bilhão de dólares em bilheteria mundial.
Ele reprisou o papel em "Batman: O Cavaleiro das Trevas", de 2008, considerado por muitos um dos melhores filmes de super-herói já produzidos e que arrecadou mais de um bilhão de dólares em bilheteria mundial.
O filme também ficou marcado pela morte de Heath Ledger pouco antes do lançamento, atuação que lhe rendeu o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel do Coringa.
O ator encerrou a trilogia de Christopher Nolan com “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, lançado em 2012.
Em 2011, Bale venceu seu primeiro Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como o lutador Dicky Eklund em “O Vencedor”, personagem que vive à sombra de uma glória passada e enfrenta o vício em drogas.
Para “Trapaça”, lançado em 2013, o ator ganhou mais de 18 quilos e recebeu outra indicação ao Oscar, desta vez na categoria Melhor Ator. No filme, ele interpreta Irving Rosenfeld, um vigarista forçado por um ambicioso agente do FBI, Richie DiMaso, a colaborar na captura de políticos e mafiosos corruptos.
Sua terceira indicação ao Oscar veio em 2016, na categoria Melhor Ator Coadjuvante, por “A Grande Aposta”. No longa, Bale interpreta o investidor Michael Burry, que prevê a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2009, investe contra o mercado e acaba se tornando milionário.
Em 2018, Bale venceu o Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical por sua interpretação do ex-vice-presidente Dick Cheney em “Vice”, papel que também lhe rendeu sua quarta indicação ao Oscar, desta vez, como Melhor Ator.
Apesar da fama, Bale mantém sua vida pessoal de forma reservada. Em julho de 2008, ele enfrentou acusações de agressão contra a mãe e a irmã, mas o caso foi arquivado por falta de provas.
O ator é casado com Sibi Bale desde 2000. O casal tem dois filhos: Emmeline, nascida em 2005, e Joseph, nascido em 2014.
