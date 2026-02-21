Pepeu Gomes lança nova música em parceria com Hyldon após reaproximação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180854.jpg?20260221111009" width="1114" height="626">
O reencontro ocorreu em 2025, durante uma festa promovida pela Warner Chappell Music. Na ocasião, Hyldon foi apresentado a um fã que, na verdade, era Pepeu Gomes. A conversa abriu caminho para a reaproximação artística e, pouco depois, para a gravação da canção.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180616.jpg?20260221111009" width="1114" height="626">
O processo criativo fluiu com naturalidade, apoiado em referências da juventude de ambos, agora reinterpretadas a partir da maturidade artística. Pepeu contribui com um solo de guitarra breve, porém expressivo, que se destaca na música em diálogo com o soul característico de Hyldon.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180914.jpg?20260221111010" width="1114" height="626">
Pepeu Gomes é guitarrista e bandolinista virtuoso, reconhecido por sua participação decisiva no renascimento do choro nos anos 1970, especialmente por meio de sua atuação nos Novos Baianos.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-185120.jpg?20260221111009" width="1114" height="626">
Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, seu nome de batismo, nasceu em 7 de fevereiro de 1952, em Salvador, Bahia. Filho de músicos, o pai integrava uma orquestra de bailes e a mãe era professora de piano, cresceu em um ambiente musical e teve nove irmãos.Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180632.jpg?20260221111012" width="1114" height="626">
Ainda criança, improvisou seu primeiro instrumento com um cabo de vassoura e um barbante. Pouco depois, ganhou um violão, que aprendeu a tocar de ouvido.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180946.jpg?20260221111011" width="1114" height="626">
Aos 11 anos, influenciado pela Jovem Guarda, formou suas primeiras bandas, “Los Gatos” no contrabaixo ao lado de alguns irmãos.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180624.jpg?20260221111012" width="1114" height="626">
Aos 17 anos, saiu de casa e criou sua primeira banda profissional, “Os Minos”, que chegou a lançar um compacto simples, mas teve uma trajetória breve.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180946.jpg?20260221111012" width="1114" height="626">
Em 1968, influenciado pelo rock, formou o grupo “Os Leifs” com os irmãos Jorginho e Carlinhos e o amigo Lico, apresentando-se em programas de televisão locais.Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/07/33-Moraes.jpg?20260221111011" width="1114" height="626">
Na década de 1970, Pepeu integrou os Novos Baianos ao lado de Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Baby Consuelo, a Baby do Brasil.Foto: Reprodução do Instagram @novosbaianos
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/07/acabou_chorare.jpg?20260221111014" width="1114" height="626">
O grupo lançou vários álbuns marcantes como “Acabou Chorare”, “Novos Baianos F.C.”, “Vem pro Mundo” e “Farol da Barra”, entre outros.Foto: Reprodução
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-183906.jpg?20260221111014" width="1114" height="626">
Com o fim dos Novos Baianos, por volta de 1978, Pepeu iniciou a carreira solo com o álbum “Geração do Som”, no qual apresentou uma fusão própria de choro, samba, frevo e rock.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-184306.jpg?20260221111014" width="1114" height="626">
Ao longo da carreira, lançou diversos outros álbuns, entre eles “Na Terra a Mais de Mil”, “Pedra não é Gente Ainda”, “Pepeu Gomes”, “Um Raio Laser”, “Moraes e Pepeu” e “Eu Não Procuro o Som”, entre outros títulos.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/02/22-Baby-do-Brasil-e-Pepeu-Gomes-Dario-Zalis-divulgacao-e1707846944260.jpg?20260221111019" width="1114" height="626">
Além da parceria musical, Baby do Brasil e Pepeu mantiveram um relacionamento amoroso que resultou em um casamento de 19 anos, encerrado em 1988. Do relacionamento nasceram seis filhos: Sarah Sheeva, Zabelê, Nãna Shara, Pedro Baby, Krishna Baby e Kriptus Gomes.Foto: Dario Zalis divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/07/34-Moraes.jpg?20260221111014" width="1114" height="626">
Após a separação, os dois se afastaram, mas voltaram a se aproximar especialmente depois da apresentação conjunta no Rock in Rio 2015. Sete anos após esse reencontro, lançaram a turnê “Baby e Pepeu – 140 Graus”, que percorreu o Brasil e celebrou os 70 anos de ambos em 2022.Foto: Reprodução do Instagram @novosbaianos
Pepeu Gomes foi apontado pela revista norte-americana Guitar World, em 1988, como um dos dez melhores guitarristas do mundo na categoria world music. Em 2012, a Rolling Stone Brasil o incluiu entre os 30 maiore" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180718.jpg?20260221111019" width="1114" height="626">
Pepeu Gomes foi apontado pela revista norte-americana Guitar World, em 1988, como um dos dez melhores guitarristas do mundo na categoria world music. Em 2012, a Rolling Stone Brasil o incluiu entre os 30 maiore Foto: Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial