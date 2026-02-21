Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Vozes inacreditáveis: Grandes intérpretes da música erudita mundial

RF
Redação Flipar
  • <p>Caruso conquistou o público internacional no início do século 20 e se tornou um dos primeiros cantores a alcançar fama global por meio de discos. Seu talento ajudou a popularizar a ópera para além dos teatros tradicionais.</p>

    Caruso conquistou o público internacional no início do século 20 e se tornou um dos primeiros cantores a alcançar fama global por meio de discos. Seu talento ajudou a popularizar a ópera para além dos teatros tradicionais.

     Foto: Domínio publico
  • <p>O tenor italiano se apresentou nos maiores palcos do mundo, como o Metropolitan Opera de Nova York, e deixou registros que ainda impressionam. Para muitos especialistas, ele permanece como o maior intérprete lírico de todos os tempos.</p>

    O tenor italiano se apresentou nos maiores palcos do mundo, como o Metropolitan Opera de Nova York, e deixou registros que ainda impressionam. Para muitos especialistas, ele permanece como o maior intérprete lírico de todos os tempos.

     Foto: Ajay Suresh wikimedia commons
  • <p>A história da música erudita, no entanto, é repleta de vozes extraordinárias que marcaram gerações. Ao longo dos séculos, grandes intérpretes ajudaram a eternizar a ópera e o canto clássico.</p>

    A história da música erudita, no entanto, é repleta de vozes extraordinárias que marcaram gerações. Ao longo dos séculos, grandes intérpretes ajudaram a eternizar a ópera e o canto clássico.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Luciano Pavarotti (1935–2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo.</p>

    Luciano Pavarotti (1935–2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo.

     Foto: Instagram @lucianopavarotti
  • <p>Maria Callas (1923–1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações.</p>

    Maria Callas (1923–1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações.

     Foto: Domínio público
  • <p>Plácido Domingo (1941– ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna.</p>

    Plácido Domingo (1941– ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna.

     Foto: Russell Hirshon domínio público
  • <p>José Carreras (1946– ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano.</p>

    José Carreras (1946– ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano.

     Foto: José carreras- World Economic Forum wikimedia commons
  • <p>Montserrat Caballé (1933–2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20.</p>

    Montserrat Caballé (1933–2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20.

     Foto: Domínio público
  • <p>Renata Tebaldi (1922–2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas.</p>

    Renata Tebaldi (1922–2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas.

     Foto: Domínio público
  • <p>Joan Sutherland (1926–2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como “La Stupenda”. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto.</p>

    Joan Sutherland (1926–2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como “La Stupenda”. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto.

     Foto: Allan Warren wikimedia commons
  • <p>Leontyne Price (1927– ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais.</p>

    Leontyne Price (1927– ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais.

     Foto: Jack Mitchell wikimedia commons
  • <p>Cecilia Bartoli (1966– ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso.</p>

    Cecilia Bartoli (1966– ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso.

     Foto: Erinc Salor wikimedia commons
  • <p>Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs.</p>

    Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs.

     Foto: Domínio público
  • <p>Beniamino Gigli (1890–1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro.</p>

    Beniamino Gigli (1890–1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro.

     Foto: Domínio publico
  • <p>Feodor Chaliapin (1873â??1938) nasceu em Kazan, RÃºssia, e revolucionou a atuaÃ§Ã£o cÃªnica na Ã³pera. Seu talento dramÃ¡tico elevou o padrÃ£o de interpretaÃ§Ã£o nos palcos lÃ­ricos.</p>

    Feodor Chaliapin (1873â??1938) nasceu em Kazan, RÃºssia, e revolucionou a atuaÃ§Ã£o cÃªnica na Ã³pera. Seu talento dramÃ¡tico elevou o padrÃ£o de interpretaÃ§Ã£o nos palcos lÃ­ricos.

     Foto: DomÃ­nio pÃºblico
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay