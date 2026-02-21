Vozes inacreditáveis: Grandes intérpretes da música erudita mundial
-
Caruso conquistou o público internacional no início do século 20 e se tornou um dos primeiros cantores a alcançar fama global por meio de discos. Seu talento ajudou a popularizar a ópera para além dos teatros tradicionais.Foto: Domínio publico
-
O tenor italiano se apresentou nos maiores palcos do mundo, como o Metropolitan Opera de Nova York, e deixou registros que ainda impressionam. Para muitos especialistas, ele permanece como o maior intérprete lírico de todos os tempos.Foto: Ajay Suresh wikimedia commons
-
A história da música erudita, no entanto, é repleta de vozes extraordinárias que marcaram gerações. Ao longo dos séculos, grandes intérpretes ajudaram a eternizar a ópera e o canto clássico.Foto: Imagem gerada por i.a
-
Luciano Pavarotti (1935–2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo.Foto: Instagram @lucianopavarotti
-
-
Maria Callas (1923–1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações.Foto: Domínio público
-
Plácido Domingo (1941– ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna.Foto: Russell Hirshon domínio público
-
José Carreras (1946– ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano.Foto: José carreras- World Economic Forum wikimedia commons
-
-
Montserrat Caballé (1933–2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20.Foto: Domínio público
-
Renata Tebaldi (1922–2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas.Foto: Domínio público
-
Joan Sutherland (1926–2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como “La Stupenda”. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto.Foto: Allan Warren wikimedia commons
-
-
Leontyne Price (1927– ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais.Foto: Jack Mitchell wikimedia commons
-
Cecilia Bartoli (1966– ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso.Foto: Erinc Salor wikimedia commons
-
Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs.Foto: Domínio público
-
-
Beniamino Gigli (1890–1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro.Foto: Domínio publico
-
Feodor Chaliapin (1873â??1938) nasceu em Kazan, RÃºssia, e revolucionou a atuaÃ§Ã£o cÃªnica na Ã³pera. Seu talento dramÃ¡tico elevou o padrÃ£o de interpretaÃ§Ã£o nos palcos lÃricos.Foto: DomÃnio pÃºblico