Dado Villa-Lobos fala da vida com diabetes: veja celebridades que têm a doença
Com disciplina e informação, o ex-integrante da Legião Urbana afirma que aprendeu a conviver bem com o diabetes. Ele mantém cuidados com alimentação, aplicação de insulina e exercícios, destacando que a rotina saudável permite levar uma vida normal e com qualidade.Foto: Larissa Barreto wikimedia commons
Em 15 de abril de 1923, a insulina se tornou disponível para uso em larga escala por pacientes que sofrem de diabetes. A insulina é um hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue e essencial na síntese de proteínas e no armazenamento de gorduras.Foto: ciancak_1690 - Flickr
A diabetes (ou o diabetes, pois ambos os gêneros são aceitos na língua portuguesa) afeta cerca de 460 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, além de Dado, vários famosos convivem com a doença.Foto: Myupchar/ Wikimedia Commons
A diabetes é causada por uma disfunção na produção de insulina, hormônio essencial porque ajuda o açúcar a penetrar nas células para que o organismo funcione bem. Sem absorção adequada, o açúcar circula no sangue, elevando o nível de glicose.Foto: Freepik Company S.L.
A diabetes tem dois tipos. O tipo 1 surge quando o sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina. A Federação Internacional de Diabetes atribui essa patologia a questões genéticas e ambientais.Foto: Wikimedia Commons
Já o tipo 2, que atinge 90% dos diabéticos, está ligado a sedentarismo, obesidade, má alimentação e pressão alta, com forte componente de histórico familiar.Foto: Manu5 / scientificanimations / Wikimedia Commons
Quem sofre de diabetes sente cansaço, sede e vontade frequente de fazer xixi. As feridas demoram a cicatrizar. Em alguns casos, a vista fica embaçada. Com o agravamento da doença, podem ocorrer problemas de visão, e até cegueira.Foto: Andrea Piacquadio pexels
Ao reduzir o açúcar no tratamento, a pessoa corre o risco de exagerar e ter hipoglicemia, o que também é perigoso. Por isso, é fundamental estar atento às necessidades do organismo e andar com algum alimento na bolsa (as barrinhas de cereais são indicadas pela praticidade).Foto: Gabriel Rosa/ SMCS
O Dia Mundial do Diabetes – 14 de novembro – foi instituído em 2007, quando as Nações Unidas reconheceram a gravidade do avanço da diabetes e decidiram criar um dia para alerta mundial visando à prevenção da doença.Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF
A data (14 de novembro) foi escolhida por ser aniversário de Frederick Banting, médico canadense que, junho com o colega Charles Best, conduziu as experiências que resultaram na descoberta da insulina, em 1921.Foto: wellcomeimages.org/Domínio Público
Algumas recomendações ajudam no controle da diabetes: alimentar-se o a cada 3 horas; medir regularmente a glicose; evitar doces, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas; fazer exercícios físicos; beber bastante água.Foto: Freepik Company S.L.
Quem faz o controle do nível de glicose no sangue consegue levar uma vida normal. Veja personalidades que mantêm o ritmo das atividades, embora sejam diabéticas.Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF
Halle Berry – A atriz americana tem uma vasta filmografia desde que começou a carreira, em 1991. Ela interpreta a Tempestade nos filmes X-Men.E ganhou Oscar por A Última Ceia. Tem diabetes desde os 19 anos.Foto: Gage Skidmore / wikimedia Commons
Tom Hanks – O ator americano é um dos mais prestigiados do cinema mundial. Versátil, atua em vários gêneros. Vencedor de 2 Oscars e 5 Globos de Ouro. Ficou diabético aos 59 anos e disse que a doença surgiu por causa de sua alimentação desregrada.Foto: Dick Thomas Johnson / wikimedia Commons
Ana Carolina – A premiada cantora mineira tem diabetes desde os 16. E diz que sempre soube controlar a doença, para que pudesse manter as atividades. Ela também é compositora e multi-instrumentista. Anda sempre com o monitor de glicemia e faz check-up semestral.Foto: instagram/@sigaanacarolina
Paula Toller – A vocalista da banda Kid Abelha é uma das mais bem-sucedidas cantoras brasileiras. A voz dos hits Fixação e Te Amo Pra Sempre. Tem diabetes desde 2009. Sentia muita sede e o médico desconfiou da doença, confirmada, então, por exames.Foto: instagram/@paulatoller
José Loreto – O ator niteroiense, cuja carreira começou no seriado Malhação, convive com o diabetes há 20 anos e aborda o tema de forma natural, incentivando as pessoas a se cuidarem. Ele se orgulha da boa alimentação: “Me dá disposição”. E gosta de pedalar, para fazer exercício físico.Foto: instagram/@joseloreto
Angelina Jolie – A atriz e cineasta é uma das mais belas e talentosas do cinema americano. Além de prêmios pelos filmes, também se destaca como ativista, sendo indicada para premiações humanitárias pelo mundo. Teve diabetes gestacional quando estava grávida dos gêmeos Vivienne e Knox.Foto: Reprodução/Forbes
A diabetes gestacional acontece quando uma pessoa passa ter intolerância à glicose durante a gravidez. A gestação é o gatilho para que o sangue fique com nível de açúcar elevado. A partir dali, a pessoa se torna diabética.Foto: Instagram/ @angelinajolie_offiicial
Babu Santana – O cantor e ator brasileiro ganhou notoriedade ao interpretar Tim Maia. Ganhou duas vezes o prêmio de cinema Grande Otelo. Fez sucesso no BBB. Descobriu que é diabético em 2020, durante a pandemia da Covid-19, e passou a fazer campanha de prevenção da doença.Foto: instagram/@babusantana
Milton Nascimento – O carioca mais mineiro do Brasil, dono de voz poderosa, tem um dos repertórios mais brilhantes do país. Ganhou 5 Grammy. Em 1996, descobriu a diabetes tardiamente. Perdeu muito peso e sofreu embolia pulmonar. Em 2013, nova crise com problemas cardiovasculares e depressão.Foto: instagram/@miltonbitucanascimento
O caso de Milton Nascimento mostra o quanto Ã© importante fazer exames periÃ³dicos para o diagnÃ³stico precoce da diabetes. Quem nÃ£o monitora o organismo corre risco de ter a doenÃ§a sem saber, jÃ¡ que os sintomas sÃ£o silenciosos. O mÃ©dico indicado para cuidar dos pacientes Ã© o endocrinologista.Foto: instagram/@miltonbitucanascimento
