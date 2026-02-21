Assis Chateaubriand: conheça o polêmico e influente fundador de um império da comunicação
Sua trajetória multifacetada, marcada por ousadia, poder e polêmicas, fez dele um dos personagens mais influentes do cenário nacional nas primeiras décadas do século 20.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Filho de Francisco José Bandeira de Melo e Maria Carmem Guedes Gondim, Chateaubriand nasceu em Umbuzeiro, na Paraíba. O nome “Chateaubriand” veio da admiração que seu pai tinha pelo pensador e escritor francês François-René de Chateaubriand.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Desde cedo, Chateaubriand manifestou inclinação para a escrita e o debate público. Formou-se em Direito pela Faculdade do Recife, mas logo enveredou pelo jornalismo, carreira que iniciou ainda na adolescência ao escrever para jornais como Gazeta do Norte e Diário de Pernambuco.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
No início de sua carreira, Chateaubriand protagonizou episódios tensos, como quando precisou permanecer na redação do Diário de Pernambuco para se proteger da multidão que protestava contra o veículo.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Já em 1917, após sua mudança para o Rio de Janeiro, colaborou com o Correio da Manhã e fez cobertura de viagens à Europa, consolidando sua reputação como repórter. Atuou também como correspondente do jornal argentino “La Nacion”.Foto: Divulgação
Em 1924, ele assumiu a direção de O Jornal. Com recursos financeiros vindos de barões do café, comprou o veículo, iniciando ali a construção de seu império midiático.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
A partir desse momento, Chateaubriand empreende uma estratégia agressiva de expansão, caminhando para tornar-se um magnata da mídia.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ele incorporou jornais influentes de capitais como Recife, Rio de Janeiro e SÃ£o Paulo, alÃ©m de incluir na sua rede rÃ¡dios e, mais tarde, televisÃ£o, construindo seu impÃ©rio da comunicaÃ§Ã£o.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Bastidores do Poder
Nos anos 1930, ele já consolidava os Diários Associados como o maior conglomerado de mídia da América Latina, com dezenas de jornais, emissoras de rádio e revistas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Assis Chateaubriand também foi responsável por marcos pioneiros na comunicação brasileira. Em 18 de setembro de 1950, lançou a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do país e da América Latina, um feito que revolucionou a forma de transmitir informação e entretenimento.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Antes disso, já havia conquistado outro recorde: a revista O Cruzeiro, carro-chefe de seus Diários Associados, alcançou tiragens inéditas para a época, tornando-se a revista mais vendida do Brasil e um dos maiores fenômenos editoriais da imprensa nacional.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Ao lado das empreitadas jornalísticas, Chateaubriand soube utilizar seu poder para influenciar decisões políticas e se posicionar como figura-chave no tabuleiro nacional.Foto: Assis Chateaubriand (Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello) jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas e político brasileiro - Arquivo Pessoal/Jorge Alkim
Sua relação com a política foi intensa, sendopermeada por alianças estratégicas e embates públicos. Em 1930, participou do movimento revolucionário que levou Getúlio Vargas ao poder.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Em 1952, foi eleito senador pela Paraíba e, em 1955, ao mesmo cargo pelo Maranhão, embora ambas as eleições tenham sido marcadas por denúncias de fraude.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
Sua influência política estendeu-se também à diplomacia: entre 1957 e 1960, atuou como embaixador do Brasil no Reino Unido, nomeado pelo então presidente Juscelino Kubitschek.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua relação com empresários de destaque também foi conflituosa e ele chegou a ser chamado de “O Cidadão Kane Brasileiro”, características que remetem ao personagem Charles Foster Kane do célebre filme de Orson Welles.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
No campo cultural, Chateaubriand, que teve uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, deixou marcas importantes. Desde 1927 já organizava iniciativas para incentivar as artes plásticas no país, coletando peças de valor artístico para formar acervos no Brasil.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 1947, junto com Pietro Maria Bardi, fundou o Museu de Arte de SÃ£o Paulo, o Masp, reunindo obras europeias adquiridas em grandes leilÃµes do pÃ³s-guerra.Foto: Assis Chateaubriand (Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello) jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresÃ¡rio, O artista italiano Pietro Maria Bardi discursa ao lado de Assis Chateaubriand - Assis Chateaubriand (Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello) jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresÃ¡rio, mecenas e polÃtico brasileiro - Acervo/Masp
Na vida pessoal, Chateaubriand foi casado com Maria Henriqueta Barrozo do Amaral, com quem teve o filho Fernando. Ele ainda teve outros dois filhos, Gilberto e Teresa, de outras relações.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
No final da vida, já debilitado por uma trombose que o deixou parcialmente paralisado desde 1960, continuou escrevendo artigos por meio de uma máquina especial – mesmo sem poder falar. Assis Chateaubriand morreu em 4 de abril de 1968, em São Paulo, aos 75 anos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Bastidores do Poder
A trajetória de Assis Chateaubriand inspirou diferentes representações culturais. Em 1994, o jornalista Fernando Morais publicou a biografia “Chatô, o rei do Brasil”, que se tornou um best-seller. Anos depois, em 2015, o livro foi adaptado para o cinema no filme Chatô – O Rei do Brasil, dirigido por Guilherme Fontes e que tem Marco Rica no papel do magnata.Foto: Divulgação
Até mesmo o carnaval já celebrou sua figura: em 1999, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio levou para a avenida o enredo “Ei, ei, ei, Chateau É o Nosso Rei” , mostrando como seu legado extrapolou o campo do jornalismo e entrou para o imaginário popular brasileiro.Foto: - Divulgação / GRES Acadêmicos do Grande Rio
