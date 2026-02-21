Assis Chateaubriand: conheça o polêmico e influente fundador de um império da comunicação

A trajetória de Assis Chateaubriand inspirou diferentes representações culturais. Em 1994, o jornalista Fernando Morais publicou a biografia “Chatô, o rei do Brasil”, que se tornou um best-seller. Anos depois, em 2015, o livro foi adaptado para o cinema no filme Chatô – O Rei do Brasil, dirigido por Guilherme Fontes e que tem Marco Rica no papel do magnata.