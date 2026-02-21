Campo Grande registra novo caso para raiva em morcego
Apesar do alerta, as autoridades destacam que não há motivo para pânico, pois a circulação do vírus é monitorada. A cidade abriga principalmente espécies que se alimentam de frutos e insetos, normalmente inofensivas.Foto: Divulgação / Sesau
A recomendação é não tocar no animal, isolar a área e acionar o CCZ. Em caso de contato, deve se buscar atendimento imediato para avaliação e possível tratamento antirrábico.Foto:
Falando em morcegos… eles são os únicos mamíferos voadores. Geralmente, causam medo nas pessoas. Parte por causa de seu aspecto de ratazana com asas, parte por causa da cultura que associa morcegos a vampiros. Veja algumas curiosidades!Foto: Julia Schwab pixabay
Às vezes eles surpreendem. Em meados de 2022, funcionários da Biblioteca Pública de Camas, no estado de Washington (Estados Unidos), tomaram um susto quando arrumavam livros nas estantes. Um morcego estava dormindo numa prateleira.Foto: reprodução facebook
Por uma incrível coincidência, o animal estava bem ao lado do livro que se chama “Bats at the Library” (“Morcegos na Biblioteca”) . O registro foi feito pelo portal “The Dodo”.Foto: reprodução facebook
O maior morcego do mundo é o dourado-filipino. Ele chega a ter um metro de altura e 1,70 metro de comprimento com as asas abertas.Foto: Twitter @CNNBrasil
Mas, apesar da aparência aterrorizante, o morcego-dourado-filipino é inofensivo para os seres humanos. Ele só se alimenta de frutas. Este morcego consegue voar a 1.100 metros de altitudeFoto: Latorilla at English Wikipedia
Outro morcego enorme é o Morcego-Gigante-Australiano: mais de 30 cm de altura, 1,50 metro com asas abertas. Ironicamente também inofensivo aos seres humanos. Mas quem chegaria perto?Foto: Imagem de Reprodução copiada do site noticias.r7.com
Já o menor morcego do mundo é o Nariz-de-Porco-de-Kitti, que, por sinal, é o menor mamífero do planeta. Ele é encontrado na Tailândia e em Myanmar. Tem apenas 3 cm de envergadura e pesa 2 gramas.Foto: reprodução portaldosanimais.com.br
A maioria dos morcegos é frugívora, ou seja, se alimenta de frutos. Há também espécies que comem insetos ou pequenos vertebrados. Por se alimentarem de insetos, os morcegos acabam fazendo um controle de pragas urbanas, como moscas e mosquitos.Foto: Acatenazzi - Wikimédia Commons
Eles atacam, principalmente, porcos. Mas também são perigosos para o gado. Dificilmente avançam em seres humanos, pois percebem a ameaça quando dão voos rasantes para verificação de território.Foto: Uwe Schmidt wikimedia commons
Apesar do mito popular, os morcegos não são cegos. Sua visão só permite enxergar em preto e branco. Porém, a capacidade de visão dos morcegos é perfeitamente adaptada para locais de pouca luminosidade.Foto: Joca Moreira - Flickr
Mas os morcegos não dependem da visão para se deslocar. Sua principal fonte de orientação é a ecolocalização, uma espécie de radar natural. Eles emitem sons através dos focinhos grandes e dobrados.Foto: Twitter @bat1kgenomes
É possível encontrar morcegos em todo o planeta, menos nos polos. Mas a maioria vive na América do Sul e na América Central.Foto: Imagem de BTS-BotrosTravelSolutions por Pixabay
Os predadores dos morcegos são corujas, gaviões, a ave anu-branco e até mesmo morcegos carnívoros. E, nos ambientes urbanos, os gatos têm matado muitos morcegos.Foto: Michael Pennay - Wikimédia Commons
E se você acha que esses morcegos são feios, olha só o Morcego Nariz-de-Folha. É considerado o mais feio do planeta. Só que esse focinho horroroso é ótimo para a localização, pois facilita a emissão do som. Ele foi encontrado no Vietnã.Foto: reprodução biorritmo
Os morcegos estão entre os animais mais antigos da terra. O fóssil do mamífero mais antigo encontrado data de 50 milhões de anos. Os morcegos são importantes para a preservação das florestas por espalharem sementes através dos excrementos.Foto: Imagem de R N por Pixabay
Quando há baixa oferta de alimentos, os morcegos hibernam por três meses até que o tempo melhore e eles voltem a encontrar presas e frutos. Eles reduzem a temperatura corporal e os batimentos cardíacos para sobreviver no período.Foto: Aperture Photo - Flickr
Há muito, os morcegos inspiram a arte e a cultura. O super-herói Batman é o homem-morcego, que enfrentou o medo desses animais e passou a se inspirar neles.Foto: Divulgação/Warner
