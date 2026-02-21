Assine
Juliana Paes coroa retorno triunfal à Viradouro com Desfile das Campeãs

RF
Redação Flipar
    Sua volta ganhou um significado especial porque, segundo a atriz, foi motivada pelo último pedido do pai, que sofria de Alzheimer e queria vê-la de volta à Marquês de Sapucaí, antes de falecer em 2024.

     Foto: Eduardo Hollanda FlickR Rio Carnaval
    Juliana resistiu à ideia no início, mas acabou aceitando o convite e agora participará também do Desfile das Campeãs, celebrando a conquista com emoção e samba no pé.

     Foto: Divulgação
    Juliana Paes, aliás, estava em negociações avançadas para integrar a nova novela das nove, “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e prevista para maio de 2026, porém precisou recusar o convite.

     Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
    Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a atriz já tinha compromissos firmados com a Netflix e não teria disponibilidade na agenda. A recusa ocorreu por causa das gravações da segunda temporada de “Donos do Jogo”, série nacional.

     Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
    Juliana não tem mais contrato fixo com a TV Globo desde 2022 e sua última novela na emissora foi “Renascer”, exibida em 2024, na qual interpretou Jacutinga.

     Foto: Reprodução Youtube
    Juliana, que nasceu no dia 26 de março de 1979, iniciou sua trajetória na TV Globo em 1998, quando apareceu como figurante em “Malhação”, mas sua primeira novela e papel de destaque foi em 2000 com “Laços de Família”.

     Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
    Em 2003, interpretou a manicure Jacky Joy na novela “Celebridade”, em uma parceria marcante com Deborah Secco, que interpretou Darlene.

     Foto: Reprodução Youtube
    Sua primeira protagonista foi em 2009 em “Caminhos das Índias”. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela e apresentou a trajetória de Maya, dividida entre sua paixão por Bahuan e o casamento arranjado com Raj.

     Foto: Divulgação
    Em “Gabriela”, na faixa das 23h da TV Globo, interpretou a protagonista Gabriela em uma adaptação do romance de Jorge Amado ambientada na Bahia na década de 1920.

     Foto: Divulgação
    No remake “Meu Pedacinho de Chão”, exibido em 2014, interpretou Catarina, personagem inserida em um cenário de tensões familiares, disputas políticas e mudanças na comunidade.

     Foto: Divulgação
    Em “Totalmente Demais”, viveu Carolina Castilho, sua primeira vilã, uma mulher sofisticada, calculista e determinada.

     Foto: Divulgação
    Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, interpretou Maria da Paz, uma confeiteira que luta para administrar seu próprio negócio e enfrenta obstáculos pessoais e profissionais ao longo da história.

     Foto: Divulgação
    Juliana participou do remake de “Pantanal”, exibido em 2022, no qual viveu Maria Marruá. Esse foi seu último trabalho em novelas durante o período em que manteve contrato fixo com a TV Globo.

     Foto: Divulgação
    Juliana atuou em diversas outras novelas da TV Globo, entre elas “O Clone”, “América”, “Pé na Jaca”, “Duas Caras” e “O Astro”.

     Foto: - Divulgação
    Após o fim do seu contrato fixo com a Globo em 2022, a atriz passou a atuar em produções de streaming. Trabalhou em séries da Netflix e do Disney+, entre elas “Pedaço de Mim”, “Vidas Bandidas” e “Donos do Jogo”.

     Foto: Divulgação
    Juliana construiu também uma carreira no cinema. Atuou em filmes como “Mais Uma Vez Amor”, “A Casa da Mãe Joana”, “Amor por Acaso”, “A Despedida”, “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “Amor Sem Medida”.

     Foto: Divulgação
    Ela ainda dublou animações de grande sucesso, como “Kung Fu Panda” e “Os Croods 2”.

     Foto: Divulgação e Instagram @julianapaes
    Na vida pessoal, Juliana é casada com Carlos Eduardo Baptista desde 2008. O casal tem dois filhos: Pedro, nascido em 2010, e Antônio, nascido em 2013.

     Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
