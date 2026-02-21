Juliana Paes coroa retorno triunfal à Viradouro com Desfile das Campeãs
Sua volta ganhou um significado especial porque, segundo a atriz, foi motivada pelo último pedido do pai, que sofria de Alzheimer e queria vê-la de volta à Marquês de Sapucaí, antes de falecer em 2024.Foto: Eduardo Hollanda FlickR Rio Carnaval
Juliana resistiu à ideia no início, mas acabou aceitando o convite e agora participará também do Desfile das Campeãs, celebrando a conquista com emoção e samba no pé.Foto: Divulgação
Juliana Paes, aliás, estava em negociações avançadas para integrar a nova novela das nove, “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e prevista para maio de 2026, porém precisou recusar o convite.Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a atriz já tinha compromissos firmados com a Netflix e não teria disponibilidade na agenda. A recusa ocorreu por causa das gravações da segunda temporada de “Donos do Jogo”, série nacional.Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
Juliana não tem mais contrato fixo com a TV Globo desde 2022 e sua última novela na emissora foi “Renascer”, exibida em 2024, na qual interpretou Jacutinga.Foto: Reprodução Youtube
Juliana, que nasceu no dia 26 de março de 1979, iniciou sua trajetória na TV Globo em 1998, quando apareceu como figurante em “Malhação”, mas sua primeira novela e papel de destaque foi em 2000 com “Laços de Família”.Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
Em 2003, interpretou a manicure Jacky Joy na novela “Celebridade”, em uma parceria marcante com Deborah Secco, que interpretou Darlene.Foto: Reprodução Youtube
Sua primeira protagonista foi em 2009 em “Caminhos das Índias”. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela e apresentou a trajetória de Maya, dividida entre sua paixão por Bahuan e o casamento arranjado com Raj.Foto: Divulgação
Em “Gabriela”, na faixa das 23h da TV Globo, interpretou a protagonista Gabriela em uma adaptação do romance de Jorge Amado ambientada na Bahia na década de 1920.Foto: Divulgação
No remake “Meu Pedacinho de Chão”, exibido em 2014, interpretou Catarina, personagem inserida em um cenário de tensões familiares, disputas políticas e mudanças na comunidade.Foto: Divulgação
Em “Totalmente Demais”, viveu Carolina Castilho, sua primeira vilã, uma mulher sofisticada, calculista e determinada.Foto: Divulgação
Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, interpretou Maria da Paz, uma confeiteira que luta para administrar seu próprio negócio e enfrenta obstáculos pessoais e profissionais ao longo da história.Foto: Divulgação
Juliana participou do remake de “Pantanal”, exibido em 2022, no qual viveu Maria Marruá. Esse foi seu último trabalho em novelas durante o período em que manteve contrato fixo com a TV Globo.Foto: Divulgação
Juliana atuou em diversas outras novelas da TV Globo, entre elas “O Clone”, “América”, “Pé na Jaca”, “Duas Caras” e “O Astro”.Foto: - Divulgação
Após o fim do seu contrato fixo com a Globo em 2022, a atriz passou a atuar em produções de streaming. Trabalhou em séries da Netflix e do Disney+, entre elas “Pedaço de Mim”, “Vidas Bandidas” e “Donos do Jogo”.Foto: Divulgação
Juliana construiu também uma carreira no cinema. Atuou em filmes como “Mais Uma Vez Amor”, “A Casa da Mãe Joana”, “Amor por Acaso”, “A Despedida”, “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “Amor Sem Medida”.Foto: Divulgação
Ela ainda dublou animações de grande sucesso, como “Kung Fu Panda” e “Os Croods 2”.Foto: Divulgação e Instagram @julianapaes
Na vida pessoal, Juliana é casada com Carlos Eduardo Baptista desde 2008. O casal tem dois filhos: Pedro, nascido em 2010, e Antônio, nascido em 2013.Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes