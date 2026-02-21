Assine
Pitbull convoca fãs para tentar recorde no Guinness Book

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-211136.jpg?20260221083603" width="1114" height="626">

    Em suas redes sociais, o cantor anunciou que a ação vai acontecer no dia 10 de julho, durante seu show no festival BST Hyde Park, em Londres, , com supervisão oficial do Guinness para validar o recorde.

     Foto: Reprodução / Instagram
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-212305.jpg?20260221083603" width="1114" height="626">

    Para que o recorde seja reconhecido, os participantes deverão manter as toucas bem ajustadas, com o cabelo coberto, a fim de evitar que fios aparentes comprometam a caracterização, por pelo menos um minuto. 

     Foto: Reprodução / Instagram
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-221841.png?20260221083605" width="1114" height="626">

    Atualmente, não há registro de detentor dessa marca no banco de dados do Guinness World Records.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-211122.jpg?20260221083603" width="1114" height="626">

    A proposta busca oficializar um costume já comum nos shows do artista nos quais parte do público reproduz seu visual característico, com camisa social, gravata, óculos escuros, cavanhaque e touca que simula calvície. Então, após o apresentador Greg James, da BBC Radio 1, observar a tendência e sugerir a tentativa de um recorde mundial, a iniciativa foi colocada em prática.

     Foto: Reprodução / Instagram
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Pitbull-slgckgc-Flickr.jpg?20260221083610" width="1114" height="626">

    Armando Christian Pérez, nascido em 15 de janeiro de 1981 e conhecido profissionalmente como Pitbull, é rapper, cantor, compositor e ator norte-americano.

     Foto: Flickr / slgckgc
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-210102.jpg?20260221083608" width="1114" height="626">

    Seu primeiro álbum, “M.I.A.M.I.”, foi lançado em 2004 pela TVT Records, com produção executiva de Lil Jon. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-210134.jpg?20260221083608" width="1114" height="626">

    Em 2006, apresentou “El Mariel”, que estreou no topo da parada Billboard Top Independent Albums; o título faz referência ao êxodo de Mariel, ocorrido em Cuba em 1980.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-210246.jpg?20260221083609" width="1114" height="626">

    O reconhecimento mundial veio em 2009, com “Pitbull Starring in Rebelution”,  que trouxe os sucessos “I Know You Want Me (Calle Ocho)” e “Hotel Room Service”.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Pitibull-Give-me-Everything.jpg?20260221083609" width="1114" height="626">

    Após apostar mais no pop, em 2011 lançou o álbum “Planet Pit” e conquistou seu primeiro número um na Billboard Hot 100 com “Give Me Everything”, em parceria com Ne-Yo, Afrojack e Nayer.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-210729.jpg?20260221083612" width="1114" height="626">

    A música “Echa Pa’lla (Manos Pa’rriba)”, do álbum “Global Warming”, lhe rendeu o prêmio de Melhor Performance Urbana no Grammy Latino de 2013.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Claudia-Pitbull-Jeninifer.jpg?20260221083610" width="1114" height="626">

    Lançou “We Are One (Ole Ola)” ao lado de Jennifer Lopez e Claudia Leitte, tema oficial da Copa do Mundo FIFA de 2014. 

     Foto: Wikimedia - Commons Agencia Brasil abertura da Copa do Mundo de 2014. 
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-210327.jpg?20260221083610" width="1114" height="626">

    Em 2016, venceu o Grammy na categoria Melhor Álbum Latino de Rock, Urbano ou Alternativo com “Dale”.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Pitbull-slgckgc-Flickr-2.jpg?20260221083612" width="1114" height="626">

    Entre outros sucessos do cantor, incluindo parcerias, estão “Feel This Moment”, “Timber”, “Time of Our Lives”, “I Like It”, “Hey Ma” e “On the Floor”.

     Foto: Flickr / slgckgc
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Pitbull-Eva-Rinaldi-Wikimedia-Co.jpg?20260221083614" width="1114" height="626">

    Pitbull já vendeu mais de 25 milhões de álbuns, acumula bilhões de visualizações no YouTube e foi listado pela Billboard entre os principais artistas da década de 2010.

     Foto: Wikimedia Commons / Eva Rinaldi
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-212332.jpg?20260221083618" width="1114" height="626">

    Na vida pessoal, o cantor é bastante reservado, embora já tenha precisado desmentir o rumor de que teria 21 filhos com 18 mulheres em 13 países diferentes.

     Foto: Reprodução / Instagram
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-212321.jpg?20260221083613" width="1114" height="626">

    Ainda que algumas fontes indiquem que Pitbull tenha seis filhos, apenas dois são conhecidos publicamente: Destiny Perez, nascida em 2002, e Bryce Perez, nascido em 2003, ambos do relacionamento com a modelo Barbara Alba.

     Foto: Reprodução / Instagram
overflay