Pitbull convoca fãs para tentar recorde no Guinness Book

A proposta busca oficializar um costume já comum nos shows do artista nos quais parte do público reproduz seu visual característico, com camisa social, gravata, óculos escuros, cavanhaque e touca que simula calvície. Então, após o apresentador Greg James, da BBC Radio 1, observar a tendência e sugerir a tentativa de um recorde mundial, a iniciativa foi colocada em prática.