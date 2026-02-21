Beleza que não acaba mais: Santorini, a mais famosa das ilhas gregas
Com paisagens vulcânicas únicas, aldeias caiadas de branco e várias com cúpula azul, vistas deslumbrantes para o Mar Egeu, a ilha combina história, tradição e beleza natural. Não à toa, é considerada a joia das Cíclades.Foto: Imagem de Giuseppe Dio por Pixabay
O nome Santorini surgiu no século XIII, durante o domínio latino sobre o Império Bizantino. É uma corruptela de “Santa Irene”, padroeira da ilha, cuja capela bizantina ainda existe na praia de Perissa. Assim, o nome carrega séculos de devoção e memória.Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
Com formato de meia-lua, Santorini rodeia uma caldeira vulcânica inundada pelo mar. Essa característica geográfica única resulta da erupção de 1.650 a.C., que moldou a ilha e deixou marcas visíveis até hoje. É a única caldeira submersa do mundo.Foto: Imagem de Tyler Hurd por Pixabay
A erupção de 1.650 a.C. foi tão intensa que destruiu parte da ilha e cobriu Akrotiri, no sul de Santorini, de cinzas. Ondas gigantes alcançaram Creta e afetaram cidades minóicas, incluindo o Palácio de Knossos. Desde então, o vulcão permanece ativo, com erupções ocasionais.Foto: F. Eveleens - wikimedia commons
Uma das erupções formou o ilhéu Nea Kameni, situado em frente às aldeias da caldeira. Hoje, é possível visitar o vulcão em excursões de barco ou jet ski, tornando a experiência ainda mais emocionante e imperdível.Foto: Bernard Gagnon - wikimedia commons
As aldeias de Santorini são famosas por suas casas brancas em forma de cubos, ruas estreitas e igrejas com cúpulas azuis. Construídas à beira das falésias, oferecem vistas panorâmicas que se tornaram símbolos da Grécia.Foto: Imagem de Andrzej por Pixabay
A vila de Oia é conhecida mundialmente pelo pôr do sol mais romântico da vida. O espetáculo do sol mergulhando no mar atrai casais e viajantes, consolidando Santorini como destino de lua de mel.Foto: TomasEE wikimedia commons
Fira, a capital da ilha, combina tradição e modernidade. Com museus, lojas e restaurantes, é o centro vibrante de Santorini, mas ainda preserva o charme das construções típicas das Cíclades.Foto: Manuco wikimedia commons
O sítio arqueológico de Akrotiri revela uma cidade minóica soterrada pelas cinzas da erupção. Considerado a “Pompéia do Egeu”, o local mostra como a vida florescia antes da catástrofe e é uma visita essencial.Foto: Moonik wikimedia commons
Localizado no topo de uma colina acima de Perissa, Ancient Thera guarda ruínas de diferentes civilizações, como fenícios e romanos. Além da importância histórica, o sítio oferece vistas deslumbrantes da ilha.Foto: Giles Laurent wikimedia commons
Santorini possui praias únicas, como a Praia Vermelha, com falésias avermelhadas, e Kamari e Perissa, com areia negra vulcânica. Esses cenários exóticos tornam o litoral da ilha diferente de qualquer outro.Foto: Georgios wikimedia commons
A terra vulcânica fértil favorece a produção de vinhos renomados. As vinícolas de Santorini oferecem degustações inesquecíveis, destacando variedades locais como o vinho branco Assyrtiko e os doces vinhos Vinsanto.Foto: Elisavetch wikimedia commons e Divulgação
Além dos vinhos, Santorini é famosa por seus tomates-cereja saborosos e pela fava, um legume típico da ilha. Esses produtos refletem a adaptação da agricultura ao solo vulcânico e ao clima seco.Foto: Klearchos Kapoutsis wikimedia commons
A ilha abriga eventos como o Festival de Jazz e o Festival Ifestia, que celebra a erupção do vulcão com fogos de artifício. Festas religiosas também marcam o calendário, reforçando a tradição e a cultura local.Foto: Divulgação prefeitura de Santorini
Santorini não é apenas contemplação: sua vida noturna é animada, com bares e clubes nas falésias. A atmosfera vibrante atrai jovens e viajantes que buscam diversão após o pôr do sol.Foto: Imagem de Nicole Klesy por Pixabay
A ilha é acessível por avião e balsa. Um aeroporto internacional a conecta a Atenas e a várias cidades europeias, enquanto balsas partem diariamente de portos como Pireu e Rafina, especialmente no verão.Foto: Imagem de redakcaky_cz por Pixabay
Com 96 quilômetros quadrados de área e 69 quilômetros de costa, Santorini faz parte das Cíclades, no sul do Mar Egeu. Sua população é de cerca de 13.500 habitantes, distribuídos em aldeias que harmonizam arquitetura e paisagem vulcânica.Foto: H-stt wikimedia commons
Santorini é mais que um destino turístico: é uma experiência de vida. Entre história milenar, paisagens vulcânicas e aldeias encantadoras, a ilha oferece momentos inesquecíveis. Quem a visita leva consigo a certeza de ter conhecido um dos lugares mais espetaculares do mundo.Foto: Imagem de Sofia por Pixabay