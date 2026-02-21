Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

A maior prova de amor da história: Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo moderno

RF
Redação Flipar
  • <p>Localizado a cerca de três horas da capital Nova Déli, o Taj Mahal se ergue em Agra, cidade que já foi capital do Império Mongol. </p>

    Localizado a cerca de três horas da capital Nova Déli, o Taj Mahal se ergue em Agra, cidade que já foi capital do Império Mongol.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>A escolha estratégica do local, próximo ao rio Yamuna, permitiu não apenas a construção monumental, mas também a criação de jardins e espelhos d’água que ampliam sua grandiosidade.</p>

    A escolha estratégica do local, próximo ao rio Yamuna, permitiu não apenas a construção monumental, mas também a criação de jardins e espelhos d’água que ampliam sua grandiosidade.

     Foto: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay
  • <p>Após sua morte em 1631, ao dar à luz o 14º filho, o imperador ordenou a construção de um mausoléu que se tornaria símbolo eterno de amor.</p>

    Após sua morte em 1631, ao dar à luz o 14º filho, o imperador ordenou a construção de um mausoléu que se tornaria símbolo eterno de amor.

     Foto: Reprodução do X @BaytAlFann, @GeomeTribal e @mukhoty
  • <p>Shah Jahan e Mumtaz Mahal se casaram em 1612 e viveram juntos por 19 anos. A relação era marcada por cumplicidade e afeto, e a princesa persa tornou-se a companheira inseparável do imperador. Essa união intensa explica a magnitude da homenagem que viria a ser o Taj Mahal.</p>

    Shah Jahan e Mumtaz Mahal se casaram em 1612 e viveram juntos por 19 anos. A relação era marcada por cumplicidade e afeto, e a princesa persa tornou-se a companheira inseparável do imperador. Essa união intensa explica a magnitude da homenagem que viria a ser o Taj Mahal.

     Foto: domínio público
  • <p>A morte de Mumtaz abalou profundamente Shah Jahan, que decidiu eternizar sua memória em um monumento sem precedentes. Assim, o Taj Mahal é visto como uma das maiores provas de amor da história, transmitindo emoção e beleza por meio de sua arquitetura única.</p>

    A morte de Mumtaz abalou profundamente Shah Jahan, que decidiu eternizar sua memória em um monumento sem precedentes. Assim, o Taj Mahal é visto como uma das maiores provas de amor da história, transmitindo emoção e beleza por meio de sua arquitetura única.

     Foto: Imagem de Vikas Rohilla por Pixabay
  • <p>A construção do Taj Mahal começou em 1631 e foi concluída em 1648. Mais de 20 mil trabalhadores participaram da complexa obra, que exigiu técnicas avançadas e materiais raros, tornando-se um marco da engenharia e da arte mughal.</p>

    A construção do Taj Mahal começou em 1631 e foi concluída em 1648. Mais de 20 mil trabalhadores participaram da complexa obra, que exigiu técnicas avançadas e materiais raros, tornando-se um marco da engenharia e da arte mughal.

     Foto: Imagem de Arpit Sahani por Pixabay
  • <p>O mausoléu foi construído em mármore branco, adornado com pedras preciosas como jade, ametista, turquesa, lápis-lazúli, cristal e ouro. </p>

    O mausoléu foi construído em mármore branco, adornado com pedras preciosas como jade, ametista, turquesa, lápis-lazúli, cristal e ouro.

    Foto: Imagem de NATA Trip por Pixabay
  • <p>Esses elementos conferem ao monumento um brilho especial, que muda de tonalidade conforme a luz do dia, encantando visitantes.</p>

    Esses elementos conferem ao monumento um brilho especial, que muda de tonalidade conforme a luz do dia, encantando visitantes.

     Foto: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay
  • <p>Ao redor do Taj Mahal, estende-se um jardim planejado segundo princípios persas, simbolizando o paraíso. Caminhos simétricos, árvores e flores criam uma atmosfera de paz, enquanto o espelho d’água reflete a imagem do mausoléu, ampliando sua beleza.</p>

    Ao redor do Taj Mahal, estende-se um jardim planejado segundo princípios persas, simbolizando o paraíso. Caminhos simétricos, árvores e flores criam uma atmosfera de paz, enquanto o espelho d’água reflete a imagem do mausoléu, ampliando sua beleza.

     Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
  • <p>A cúpula central do Taj Mahal é uma das mais impressionantes do mundo, com proporções perfeitas e detalhes refinados. Costurada com fios de ouro, ela se destaca como elemento principal da estrutura, reforçando a grandiosidade do monumento.</p>

    A cúpula central do Taj Mahal é uma das mais impressionantes do mundo, com proporções perfeitas e detalhes refinados. Costurada com fios de ouro, ela se destaca como elemento principal da estrutura, reforçando a grandiosidade do monumento.

     Foto: Imagem de Christian Hart por Pixabay
  • <p>No interior do Taj Mahal repousa Mumtaz Mahal, ao lado de Shah Jahan, que morreu em 1666. O túmulo duplo simboliza a união eterna do casal, reforçando o caráter romântico e espiritual da construção.</p>

    No interior do Taj Mahal repousa Mumtaz Mahal, ao lado de Shah Jahan, que morreu em 1666. O túmulo duplo simboliza a união eterna do casal, reforçando o caráter romântico e espiritual da construção.

     Foto: Royroydeb wikimedia commons
  • <p>O nome Taj Mahal significa “Coroa de Mahal”. O imperador chamava sua esposa de “Mumtaz Mahal”, que significa “a joia do palácio”. Essa denominação reforça o caráter afetivo e simbólico do monumento.</p>

    O nome Taj Mahal significa “Coroa de Mahal”. O imperador chamava sua esposa de “Mumtaz Mahal”, que significa “a joia do palácio”. Essa denominação reforça o caráter afetivo e simbólico do monumento.

     Foto: Imagem de LuisValiente por Pixabay
  • <p>Uma das lendas mais conhecidas afirma que Shah Jahan mandou cortar as mãos e cegar os artesãos para impedir que construíssem algo semelhante. Embora não haja comprovação histórica, essa narrativa reforça o caráter único do Taj Mahal.</p>

    Uma das lendas mais conhecidas afirma que Shah Jahan mandou cortar as mãos e cegar os artesãos para impedir que construíssem algo semelhante. Embora não haja comprovação histórica, essa narrativa reforça o caráter único do Taj Mahal.

     Foto: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay
  • <p>Há relatos de que o imperador planejava construir outro mausoléu em mármore preto, em frente ao Taj Mahal, para que ambos pudessem “se olhar” pela eternidade. O projeto, no entanto, nunca foi realizado, permanecendo como uma curiosidade histórica.</p>

    Há relatos de que o imperador planejava construir outro mausoléu em mármore preto, em frente ao Taj Mahal, para que ambos pudessem “se olhar” pela eternidade. O projeto, no entanto, nunca foi realizado, permanecendo como uma curiosidade histórica.

     Foto: Imagem de Sang Pria Berkarisma por Pixabay
  • <p>Em 1983, o Taj Mahal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Esse título reforça sua importância cultural e histórica, garantindo proteção e preservação para futuras gerações.</p>

    Em 1983, o Taj Mahal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Esse título reforça sua importância cultural e histórica, garantindo proteção e preservação para futuras gerações.

     Foto: Imagem de tj83 por Pixabay
  • <p>Em 2007, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. Esse reconhecimento internacional consolidou sua posição como um dos monumentos mais admirados e visitados do planeta.</p>

    Em 2007, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. Esse reconhecimento internacional consolidou sua posição como um dos monumentos mais admirados e visitados do planeta.

     Foto: Imagem de Jon Hoefer por Pixabay
  • <p>Atualmente, o Taj Mahal recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano. O fluxo constante de turistas confirma sua relevância global e sua capacidade de emocionar pessoas de diferentes culturas e origens.</p>

    Atualmente, o Taj Mahal recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano. O fluxo constante de turistas confirma sua relevância global e sua capacidade de emocionar pessoas de diferentes culturas e origens.

     Foto: Imagem de Liliana Klatt por Pixabay
  • <p>O mausoléu está aberto à visitação todos os dias, exceto às sextas-feiras, quando é reservado para orações. Essa prática mantém viva a tradição religiosa e reforça o caráter espiritual do local.</p>

    O mausoléu está aberto à visitação todos os dias, exceto às sextas-feiras, quando é reservado para orações. Essa prática mantém viva a tradição religiosa e reforça o caráter espiritual do local.

     Foto: Imagem de Marjolein Visser por Pixabay
  • <p>O Taj Mahal encanta por sua capacidade de mudar de aparência conforme a luz do sol e da lua. Ao amanhecer, ao entardecer ou sob o luar, o mármore branco reflete diferentes tonalidades, tornando cada visita uma experiência única e inesquecível.</p>

    O Taj Mahal encanta por sua capacidade de mudar de aparência conforme a luz do sol e da lua. Ao amanhecer, ao entardecer ou sob o luar, o mármore branco reflete diferentes tonalidades, tornando cada visita uma experiência única e inesquecível.

     Foto: Imagem de Vikas Rohilla por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay