Fruta-do-conde: sabor doce e textura cremosa que agradam ao paladar
A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente.Foto: Junius/Wikimédia Commons
De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade.
A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial.Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões.
O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil.Foto: Reprodução do Flickr Carmen Coimbra
Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro.
Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais.Foto: Reprodução do Youtube
Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo.
A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura.Foto: Reprodução do Flickr Eric Bronson
Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa.
A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce.Foto: Reprodução do Youtube
Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto.
O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco.Foto: - Reprodução do TIK TOK
Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões.
Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C.Foto: - Reprodução do TIK TOK
Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo
Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo.Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis.
A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural.Foto: Reprodução do Flickr Steve e Alison1
Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo
Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória.Foto: Reprodução do Flickr Peter Duffy
Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças.
O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras.Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
Também contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia.
A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas.Foto: Reprodução do Youtube
Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ?
Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis.Foto: Reprodução do Youtube
Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor