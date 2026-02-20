A trajetória de Henri Matisse, francês que revolucionou a arte moderna
Recentemente, no início de dezembro de 2025, o nome do artista apareceu no noticiário no Brasil. Isso porque criminosos roubaram oito gravuras do francês e outras cinco do brasileiro Cândido Portinari que estavam expostas na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.Foto: Reprodução de Instagram
Nascido em Le Cateau-Cambrésis, no norte da França, Matisse cresceu em uma família de classe média ligada ao comércio de grãos. Nada em sua juventude indicava que ele se tornaria um revolucionário das artes visuais.Foto: The Museum of Modern Art Archives
Seu primeiro caminho profissional foi o Direito, área que estudou em Paris e exerceu brevemente, até que uma crise de saúde, no início da década de 1890, o obrigou a um período de repouso.Foto: The Museum of Modern Art Archives
Foi durante essa convalescença que teve o primeiro contato mais sistemático com as artes plásticas, experiência que ele próprio descreveu como uma revelação capaz de dar novo sentido à sua vida.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Determinado a abandonar a carreira jurídica, Matisse ingressou em escolas de arte e teve formação sólida, estudando com mestres como Gustave Moreau, que o incentivou a buscar uma linguagem pessoal sem abrir mão do rigor técnico.Foto: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimédia Commons
Nos primeiros anos, sua produção dialogou com o realismo e o impressionismo, com especial atenção à luz e à observação direta da natureza. No entanto, já se notava uma inquietação que o afastava do registro puramente óptico e o aproximava de soluções mais expressivas.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A virada decisiva ocorreu no início do século 20, quando Matisse passou a explorar o uso intenso da cor como elemento estrutural das obras, retirando a função meramente descritiva e transformando-a em meio autônomo de emoção e construção espacial.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Essa postura o levou a ocupar papel central no fauvismo, movimento que, embora breve, causou impacto profundo na arte europeia.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ao lado de artistas como André Derain e Maurice de Vlaminck, Matisse apresentou obras marcadas por cores puras, contrastes violentos e simplificação das formas, o que escandalizou a crítica conservadora.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ao longo das décadas seguintes, Matisse desenvolveu uma obra extremamente coerente e, ao mesmo tempo, aberta à experimentação. Criações como “A alegria de viver”, “A dança”, “A Conversa” e “A música” tornaram-se marcos da arte moderna ao propor figuras planas, espaços quase abstratos e uma concepção ornamental da superfície pictórica.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Seu interesse por culturas não europeias, especialmente a arte islâmica e africana, ampliou seu repertório formal e reforçou sua busca por síntese e essencialidade.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A partir dos anos 1940, após uma cirurgia grave que comprometeu sua mobilidade, Matisse reinventou novamente seu modo de criar. Limitado fisicamente, passou a trabalhar com recortes de papel colorido, os célebres gouaches découpés, nos quais desenhava com a tesoura, explorando formas orgânicas e cores vibrantes em composições de grande liberdade.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Nesse mesmo período, realizou um de seus projetos mais ambiciosos: a Capela do Rosário, em Vence, para a qual concebeu vitrais, painéis, mobiliário e vestes litúrgicas, unindo espiritualidade, simplicidade e modernidade.Foto: Matthias Holländer
Do ponto de vista pessoal, Matisse levou uma vida marcada por disciplina quase monástica em relação ao trabalho artístico. Reservado, manteve uma rotina rigorosa no ateliê e acreditava que a arte deveria oferecer ao espectador um espaço de repouso e contemplação, especialmente em tempos de tensão e violência.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua relação com outros artistas, em especial com Pablo Pi-casso, foi marcada por rivalidade e respeito mútuo, um diálogo tenso que impulsionou ambos a avançar constantemente em suas pesquisas formais.Foto: Domínio público
Henri Matisse morreu em 1954, aos 84 anos, deixando uma obra vasta e decisiva, que atravessa estilos, técnicas e períodos históricos sem jamais perder unidade interna.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons