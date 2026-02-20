Pesquisador desenvolve ‘cerveja vacinal’ e causa polêmica no meio científico
Em sua própria cozinha, Chris Buck desenvolveu uma cerveja utilizando leveduras modificadas geneticamente.Foto: Reproduc?a?o/Chris Buck
O virologista optou por driblar as exigências regulatórias e testou o novo método em si mesmo.Foto: Farivar Hamzeyi/Sciencenews
A bebida elaborada por Buck é capaz de gerar partículas semelhantes às do poliomavírus BK, patógeno associado a cânceres e a complicações graves em pacientes transplantados.Foto: Freepik/kjpargeter
Segundo o próprio cientista, após consumir a cerveja experimental, seu organismo passou a produzir anticorpos contra diferentes variantes do vírus.Foto: YesMore Content/Unsplash
Em entrevista ao ScienceNews,, ele afirmou que alguns familiares próximos também participaram do consumo da bebida.Foto: Reproduc?a?o/Chris Buck
Para compartilhar suas descobertas, Buck publicou os dados na plataforma Zenodo (sem passar pela revisão de outros cientistas).Foto: Reproduc?a?o/X
E o virologista ainda foi além: em seu blog, ele disponibilizou instruções detalhadas para reproduzir a chamada “cerveja vacinal”.Foto: Manfred Richter/Pixabay
O conjunto de dados reúne tanto experimentos em camundongos quanto relatos de autoexperimentação humana.Foto: Wkimedia Commons/Amirekul
A atitude do cientista gerou um forte atrito com as autoridades de saúde. O NIH desautorizou a prática, afirmando que cientistas não devem realizar testes em si mesmos fora de protocolos rígidos.Foto: Wikimedia Commons/Duane Lempke
Buck argumenta que, como fez tudo em casa e fora do horário de trabalho, trata-se de sua vida particular.Foto: Reproduc?a?o
Para continuar com os experimentos, o pesquisador criou uma ONG chamada Gusteau Research Corporation.Foto: Farivar Hamzeyi/Sciencenews
Ele se inspirou no filme “Ratatouille” e na ideia de que “qualquer um pode cozinhar” (ou, nesse caso, fazer ciência).Foto: Timothy Dykes/Unsplash
O virologista defende que a bebida poderia ser classificada como alimento ou suplemento, já que as leveduras utilizadas são amplamente consideradas seguras para consumo humano.Foto: Frank Luca/Unsplash
Na visão dele, isso permitiria um caminho mais rápido até o público, sem a longa sequência de testes clínicos exigidos para vacinas convencionais.Foto: Freepik
Caso a estratégia se confirme, poderia permitir vacinas mais baratas, fáceis de armazenar e de administrar, até mesmo em alimentos, com potencial aplicação contra outras doenças.Foto: Imagem Freepik
No entanto, especialistas ressaltam que as evidências em humanos são muito limitadas, sem estudos clínicos nem avaliação adequada de efeitos colaterais.Foto: CDC/Unsplash
Os especialistas também temem que a “cerveja vacinal” alimente a desinformação e movimentos antivacina, prejudicando a confiança pública.Foto: Freepik/rawpixel.com
Enquanto Buck aponta a lentidão burocrática como um obstáculo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatório é o que garante a segurança e a eficácia das imunizações.Foto: Reprodução do X @UFHealthCancer