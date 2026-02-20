Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pesquisador desenvolve ‘cerveja vacinal’ e causa polêmica no meio científico

RF
Redação Flipar
  • <p>Em sua própria cozinha, Chris Buck desenvolveu uma cerveja utilizando leveduras modificadas geneticamente.</p>

    Em sua própria cozinha, Chris Buck desenvolveu uma cerveja utilizando leveduras modificadas geneticamente.

     Foto: Reproduc?a?o/Chris Buck
  • <p>O virologista optou por driblar as exigências regulatórias e testou o novo método em si mesmo. </p>

    O virologista optou por driblar as exigências regulatórias e testou o novo método em si mesmo.

    Foto: Farivar Hamzeyi/Sciencenews
  • <p>A bebida elaborada por Buck é capaz de gerar partículas semelhantes às do poliomavírus BK, patógeno associado a cânceres e a complicações graves em pacientes transplantados.</p>

    A bebida elaborada por Buck é capaz de gerar partículas semelhantes às do poliomavírus BK, patógeno associado a cânceres e a complicações graves em pacientes transplantados.

     Foto: Freepik/kjpargeter
  • <p>Segundo o próprio cientista, após consumir a cerveja experimental, seu organismo passou a produzir anticorpos contra diferentes variantes do vírus. </p>

    Segundo o próprio cientista, após consumir a cerveja experimental, seu organismo passou a produzir anticorpos contra diferentes variantes do vírus.

    Foto: YesMore Content/Unsplash
  • <p>Em entrevista ao ScienceNews,, ele afirmou que alguns familiares próximos também participaram do consumo da bebida.</p>

    Em entrevista ao ScienceNews,, ele afirmou que alguns familiares próximos também participaram do consumo da bebida.

     Foto: Reproduc?a?o/Chris Buck
  • <p>Para compartilhar suas descobertas, Buck publicou os dados na plataforma Zenodo (sem passar pela revisão de outros cientistas).</p>

    Para compartilhar suas descobertas, Buck publicou os dados na plataforma Zenodo (sem passar pela revisão de outros cientistas).

     Foto: Reproduc?a?o/X
  • <p>E o virologista ainda foi além: em seu blog, ele disponibilizou instruções detalhadas para reproduzir a chamada “cerveja vacinal”. </p>

    E o virologista ainda foi além: em seu blog, ele disponibilizou instruções detalhadas para reproduzir a chamada “cerveja vacinal”.

    Foto: Manfred Richter/Pixabay
  • <p>O conjunto de dados reúne tanto experimentos em camundongos quanto relatos de autoexperimentação humana. </p>

    O conjunto de dados reúne tanto experimentos em camundongos quanto relatos de autoexperimentação humana.

    Foto: Wkimedia Commons/Amirekul
  • <p>A atitude do cientista gerou um forte atrito com as autoridades de saúde. O NIH desautorizou a prática, afirmando que cientistas não devem realizar testes em si mesmos fora de protocolos rígidos.</p>

    A atitude do cientista gerou um forte atrito com as autoridades de saúde. O NIH desautorizou a prática, afirmando que cientistas não devem realizar testes em si mesmos fora de protocolos rígidos.

     Foto: Wikimedia Commons/Duane Lempke
  • <p>Buck argumenta que, como fez tudo em casa e fora do horário de trabalho, trata-se de sua vida particular.</p>

    Buck argumenta que, como fez tudo em casa e fora do horário de trabalho, trata-se de sua vida particular.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Para continuar com os experimentos, o pesquisador criou uma ONG chamada Gusteau Research Corporation.</p>

    Para continuar com os experimentos, o pesquisador criou uma ONG chamada Gusteau Research Corporation.

     Foto: Farivar Hamzeyi/Sciencenews
  • <p>Ele se inspirou no filme “Ratatouille” e na ideia de que “qualquer um pode cozinhar” (ou, nesse caso, fazer ciência).</p>

    Ele se inspirou no filme “Ratatouille” e na ideia de que “qualquer um pode cozinhar” (ou, nesse caso, fazer ciência).

     Foto: Timothy Dykes/Unsplash
  • <p>O virologista defende que a bebida poderia ser classificada como alimento ou suplemento, já que as leveduras utilizadas são amplamente consideradas seguras para consumo humano.</p>

    O virologista defende que a bebida poderia ser classificada como alimento ou suplemento, já que as leveduras utilizadas são amplamente consideradas seguras para consumo humano.

     Foto: Frank Luca/Unsplash
  • <p>Na visão dele, isso permitiria um caminho mais rápido até o público, sem a longa sequência de testes clínicos exigidos para vacinas convencionais.</p>

    Na visão dele, isso permitiria um caminho mais rápido até o público, sem a longa sequência de testes clínicos exigidos para vacinas convencionais.

     Foto: Freepik
  • <p>Caso a estratégia se confirme, poderia permitir vacinas mais baratas, fáceis de armazenar e de administrar, até mesmo em alimentos, com potencial aplicação contra outras doenças.</p>

    Caso a estratégia se confirme, poderia permitir vacinas mais baratas, fáceis de armazenar e de administrar, até mesmo em alimentos, com potencial aplicação contra outras doenças.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>No entanto, especialistas ressaltam que as evidências em humanos são muito limitadas, sem estudos clínicos nem avaliação adequada de efeitos colaterais. </p>

    No entanto, especialistas ressaltam que as evidências em humanos são muito limitadas, sem estudos clínicos nem avaliação adequada de efeitos colaterais.

    Foto: CDC/Unsplash
  • <p>Os especialistas também temem que a “cerveja vacinal” alimente a desinformação e movimentos antivacina, prejudicando a confiança pública.</p>

    Os especialistas também temem que a “cerveja vacinal” alimente a desinformação e movimentos antivacina, prejudicando a confiança pública.

     Foto: Freepik/rawpixel.com
  • <p>Enquanto Buck aponta a lentidão burocrática como um obstáculo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatório é o que garante a segurança e a eficácia das imunizações.</p>

    Enquanto Buck aponta a lentidão burocrática como um obstáculo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatório é o que garante a segurança e a eficácia das imunizações.

     Foto: Reprodução do X @UFHealthCancer
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay