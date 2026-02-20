Parece filme de ficção científica! Cidade chinesa tem até trem que passa por dentro de prédios
Isso porque a cidade tem um crescimento vertical e labiríntico — daí o apelido de “8D” —, moldado pelo relevo montanhoso do entorno.Foto: Reprodução/YouTube
À noite, a paisagem faz lembrar a de cenários de filmes de ficção científica, com muitas luzes por todo lado.Foto: Pexels/Lian Rodriguez
As imagens da cidade chamam atenção nas redes sociais, com cenas de trens passando por dentro de prédios.Foto: Reprodução/YouTube
Outras imagens mostram edifícios cujo “térreo” fica no 12º andar!Foto: Reprodução/YouTube
Essa estética “cyberpunk”, marcada por luzes de neon, shows de drones e fogos de artifício, tem impulsionado o turismo local.Foto: Reprodução/YouTube
Só em 2024, Chongqing recebeu 1,3 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 184% em comparação com o ano anterior.Foto: Reprodução/YouTube
Além disso, o governo chinês facilitou o acesso, liberando visto livre para franceses, alemães e espanhóis em 2023.Foto: Reprodução/YouTube
Isso fez com que o fluxo de turistas desse um salto de 245% na primeira metade de 2025.Foto: Pexels/jh Z
Hoje, já há tours guiados pela cidade em inglês, espanhol, tailandês, japonês e coreano.Foto: Andrea Sun/Unsplash
Além da modernidade, Chongqing preserva um passado importante: a cidade foi capital provisória da China durante a Segunda Guerra Mundial.Foto: Elvira/Pixabay
Até isso foi aproveitado de alguma forma: antigos abrigos antiaéreos foram transformados em restaurantes de hot pot, prato típico local.Foto: ?? ?/Pixabay
Em junho de 2025, Chongqing deu um passo marcante para reforçar sua importância econômica e logística.Foto: Pexels/Liuuu _61
Foi inaugurada uma das maiores estações de trem de alta velocidade do mundo, com impressionantes 1,22 milhão de metros quadrados!Foto: Reprodução/YouTube
Atualmente, a cidade já superou Guangzhou e ocupa a 5ª posição entre as maiores economias da China, ficando atrás apenas de Xangai, Pequim e Shenzhen.Foto: Zhang qc/Unsplash
O canadense Joshua Guvi, que teve a oportunidade de vivenciar o dia a dia local, declarou à CNN que seu único arrependimento foi “não ter ficado mais tempo”.Foto: Pexels/YIYANG LIU
Com mais de 30 milhões de habitantes, Chongqing é considerada um dos principais motores de crescimento da China contemporânea.Foto: Flickr - Lhasaguy
Outras atrações como o Eling Park, o Templo de Luohan e as Três Gargantas do Yangtzé, localizadas nas proximidades, fazem de Chongqing um destino imperdível!Foto: Lingbo Huang/Unsplash