Visita indesejada: pesquisa indica a origem dos ‘piores turistas do mundo’

    O estudo ouviu cerca de 4,5 mil profissionais da rede hoteleira em 27 países para entender como turistas são percebidos durante estadias em hotéis ao redor do mundo.

     Foto: user32212/Pixabay
    Entre os critérios avaliados estão educação, respeito às regras locais, cuidado com as instalações e facilidade de convivência.

     Foto: Lala Azizli/Unsplash
    De acordo com os hoteleiros entrevistados, alguns grupos de visitantes acabam deixando uma impressão menos positiva.

     Foto: Mircea Iancu/Pixabay
    O levantamento identificou que turistas europeus — coincidentemente vizinhos — lideram as queixas dos hoteleiros por razões distintas. Veja!

     Foto: Pexels/Karanjeetsingh Thakur
    Espanhóis – Embora sejam considerados extrovertidos e cordiais, muitos profissionais relatam comportamentos indelicados vindos dos espanhóis.

     Foto: Pexels/Natasa Dav
    Foram citados fatores como excesso de barulho, impaciência e menor atenção às normas de etiqueta, o que pode gerar desconforto em ambientes compartilhados.

     Foto: Siggy Nowak/Pixabay
    Gregos – Logo em seguida, vem os gregos, frequentemente descritos como exigentes e propensos a reclamações.

     Foto: Y. C. LO/Pixabay
    Hoteleiros apontam que os gregos tendem a apresentar menor tolerância às normas internas dos hotéis, como regras de silêncio, horários e cuidados com áreas comuns, tornando a convivência mais delicada.

     Foto: runnyrem/Unsplash
    Franceses – Os franceses lideram a pesquisa dos “piores turistas do mundo”. Segundo os relatos, eles costumam demonstrar resistência em falar outros idiomas, o que dificulta a comunicação com equipes locais.

     Foto: Jacek Dylag/Unsplash
    Além disso, os franceses são vistos como pouco inclinados a dar gorjetas, comportamento que pesa especialmente em países onde essa prática é valorizada no setor de serviços.

     Foto: Karolina Grabowska/Pexels
    Por fim, o levantamento destacou que a conduta individual dos viajantes acaba impactando diretamente a imagem de seus países de origem.

     Foto: Unsplash/JESHOOTS
    Em contrapartida aos malvistos, nacionalidades como a japonesa são frequentemente citadas como exemplo positivo de turista.

     Foto: Pexels/Federico Abis
    Algumas das características associadas ao japoneses foram: organização, discrição e respeito às regras de uma maneira geral.

     Foto: Nico Ga-ang/Unsplash
    Além do estudo da TNS Infratest para a Expedia, outras pesquisas mostram mais três nacionalidades que costumam aparecer em listas de “turistas difíceis” por comportamentos específicos: britânicos, chineses e russos.

     Foto: Anna/Unsplash
    Pesquisas britânicas indicam que visitantes do Reino Unido são pouco dispostos a aprender a língua local e até vistos negativamente por moradores de destinos populares na própria Europa.

     Foto: Szymon Shields/Unsplash
    No caso dos chineses, já foram citados o costume de falar alto em locais fechados e a resistência a filas.

    Foto: Hubert Buratynski/Unsplash
    Os russos, por sua vez, são vistos negativamente em alguns países europeus, sobretudo no Norte da Europa. Algumas reclamações são sobre a falta de sorrisos ou agradecimentos.

    Foto: Siggy Nowak/Pixabay
