Dia do Carteiro foi celebrado em 25 de janeiro; saiba a história dos Correios

RF
Redação Flipar
    Ao longo de mais de três séculos, a empresa passou de mensageiros que viajavam semanas a cavalo ou em navios portugueses para se tornar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em 1969.

     Foto: Wikimedia Commons/Ridiculopathy
    Ao longo do século 20, os Correios ampliaram enormemente seu alcance e portfólio de serviços.

     Foto: Wikimedia Commons/Ridiculopathy
    Além das tradicionais cartas e telegramas, a estatal incorporou serviços expressos como o SEDEX e serviços financeiros como o Banco Postal em parceria com o Banco do Brasil.

     Foto: Wikimedia Commons/Paulo rsmenezes
    O Código de Endereçamento Postal (CEP), lançado em 1971, chegou para facilitar a organização das localidades brasileiras e facilitar a logística de encomendas.

     Foto: Divulgação/MPF-MA
    Esse feito reforçou sua importância social e econômica, especialmente em áreas remotas onde operadores privados nem sempre conseguem atuar de forma ampla.

     Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
    Nos anos mais recentes, contudo, a trajetória da estatal tem sido marcada por uma série de desafios.

     Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
    A empresa voltou a enfrentar dificuldades financeiras profundas a partir de 2022, com perdas acumuladas, queda de receita e aumento de custos estruturais.

     Foto: Divulgação/Min. da Comunicação
    Entre 2023 e 2025, a situação financeira dos Correios se deteriorou a ponto de precisar acionar planos de reestruturação.

     Foto: Divulgação/Correios
    A empresa passou a buscar aportes e empréstimos junto a bancos com garantia da União para restaurar o equilíbrio financeiro — incluindo um grande financiamento de R$ 12 bilhões contratado no fim de 2025.

     Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
    Esse contexto de crise também se manifestou em desafios operacionais perceptíveis ao público como quedas nos volumes transportados e atrasos nas entregas de encomendas.

     Foto: Divulgação/Correios
    O Plano de Desligamento Voluntário (PDV), lançado em 2019, visa o desligamento de 15 mil funcionários só entre 2026 e 2027.

     Foto: Reprodução
    Hoje, vinculados ao Ministério das Comunicações, os Correios seguem como uma das maiores redes logísticas da América Latina.

     Foto: Divulgação/Correios
    Além disso, a empresa vai além dos serviços postais e exercem papel social e logístico relevante para o Estado.

     Foto: Divulgação/Agência Gov
    Os Correios apoiam ações governamentais como emissão e regularização de CPF, oferta de serviços bancários em locais sem agências, distribuição de vacinas e medicamentos do SUS.

     Foto: Divulgação
    A empresa ainda mantém a tradicional campanha “Papai Noel dos Correios”, que há mais de três décadas mobiliza voluntários para atender cartas de crianças em situação de vulnerabilidade.

     Foto: Agência Brasil/Antônio Cruz
