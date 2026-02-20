Relembre Jayne Trcka, atriz de “Todo Mundo em Pânico”, encontrada morta dentro de casa
Ao encontrá-la, acionou os serviços de emergência, mas os socorristas apenas puderam confirmar a morte no local.Foto: Scott Rodgerson/Unsplash
Em 2010, ela fez uma aparição no videoclipe “Telephone”, de Lady Gaga, no qual interpretou a guarda de uma prisão.Foto: Reprodução
Lançado no ano 2000, “Todo Mundo em Pânico” é uma comédia escrachada que parodia os filmes de terror adolescentes que fizeram sucesso nos anos 1990.Foto: Reprodução
Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa se destacou pela forma como ridicularizava clichês do gênero e brincava com referências da cultura pop.Foto: Reprodução
Ao longo dos anos, a franquia se expandiu com cinco filmes lançados entre 2000 e 2013.Foto: Reprodução
Passados 12 anos desde o último filme, a saga voltará às telonas com “Todo Mundo em Pânico 6”, confirmado para estrear em junho de 2026.Foto: Reproduc?a?o/Instagram/Marlon Wayans