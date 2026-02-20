Assine
Relembre Jayne Trcka, atriz de “Todo Mundo em Pânico”, encontrada morta dentro de casa

    Ao encontrá-la, acionou os serviços de emergência, mas os socorristas apenas puderam confirmar a morte no local.

     Foto: Scott Rodgerson/Unsplash
    Em 2010, ela fez uma aparição no videoclipe “Telephone”, de Lady Gaga, no qual interpretou a guarda de uma prisão.

     Foto: Reprodução
    Lançado no ano 2000, “Todo Mundo em Pânico” é uma comédia escrachada que parodia os filmes de terror adolescentes que fizeram sucesso nos anos 1990.

    Foto: Reprodução
    Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa se destacou pela forma como ridicularizava clichês do gênero e brincava com referências da cultura pop.

    Foto: Reprodução
    Ao longo dos anos, a franquia se expandiu com cinco filmes lançados entre 2000 e 2013.

    Foto: Reprodução
    Passados 12 anos desde o último filme, a saga voltará às telonas com “Todo Mundo em Pânico 6”, confirmado para estrear em junho de 2026.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram/Marlon Wayans
