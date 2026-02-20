Estudos indicam ‘nova origem’ de construção mais antiga do mundo; conheça Göbekli Tepe, na Turquia
Embora sua datação inicial seja de cerca de 12 mil anos atrás, novas análises sugerem que Göbekli Tepe pode ser ainda mais antiga do que se imaginava.Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
Desde as primeiras escavações, nos anos 1990, o local surpreendeu por apresentar enormes pilares de pedra ricamente esculpidos.Foto: Wikimedia Commons/Klaus-Peter Simon
Alguns chegava a ter até seis metros de altura e mais de 20 toneladas.Foto: Wikimedia Commons/Beytullah eles
Os monumentos foram erguidos por sociedades que aparentemente ainda viviam como caçadores-coletores.Foto: Wikimedia Commons/Rolfcosar
Estudos recentes de estratigrafia, micromorfologia do solo e ferramentas de pedra sugerem fases de ocupação anteriores às estruturas conhecidas.Foto: Wikimedia Commons/Teomancimit
Essas descobertas reforçam a ideia de que Göbekli Tepe não seria um caso isolado, mas parte de um processo cultural no qual conhecimentos técnicos e simbólicos foram transmitidos por gerações.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
O sítio desafia o modelo clássico segundo o qual a agricultura teria surgido primeiro, seguida por assentamentos permanentes e só depois por construções monumentais.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
Ali, não há evidências claras de cultivo sistemático no período das grandes estruturas, mas sim de grupos organizados, capazes de mobilizar grandes contingentes humanos para projetos coletivos e rituais elaborados.Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
Os pilares em forma de “T”, muitas vezes interpretados como figuras humanas estilizadas, apontam para um sistema simbólico sofisticado.Foto: Pexels/Sami Aksu
Antes, esse tipo de estrutura era considerado típico de sociedades muito posteriores.Foto: Pexels/Sami Aksu
O debate também se apoia em análises microscópicas do solo, que revelaram vestígios de atividades humanas mais antigas como fogueiras, marcas de pisoteio e fragmentos de ferramentas.Foto: Pexels/Sami Aksu
Além disso, foram feitas comparações com outros sítios da Anatólia que apresentam tecnologias parecidas possivelmente ainda mais antigas.Foto: Pexels/brc sngn
Como mais de 90% do complexo permanece enterrado, muitos pesquisadores acreditam que o que já foi escavado represente apenas a fase final de um uso prolongado do local.Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
Se confirmado, isso fortaleceria a hipótese de que rituais e grandes encontros sociais tenham estimulado a experimentação agrícola para sustentar grandes grupos.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
Apesar do entusiasmo, há resistência acadêmica, já que revisões cronológicas exigem múltiplas confirmações independentes.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
No caso de Göbekli Tepe, as datações por radiocarbono mais sólidas ainda indicam cerca de 11.500 anos.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
