Por acaso, mergulhadores encontram navio naufragado do século 19 em lago do Canadá

Redação Flipar
  O grupo investigava a possível localização do "Rapid City", uma escuna de dois mastros fabricada em 1884 e que afundou em 1917.

    O grupo investigava a possível localização do “Rapid City”, uma escuna de dois mastros fabricada em 1884 e que afundou em 1917.

     Foto: Imagem gerada por IA
  Chamou a atenção dos pesquisadores uma "anomalia" detectada em 2017 durante um mapeamento do leito do lago com cabos de fibra óptica.

    Chamou a atenção dos pesquisadores uma “anomalia” detectada em 2017 durante um mapeamento do leito do lago com cabos de fibra óptica.

     Foto: Wikimedia Commons/SAF1999
  Se a idade do naufrágio for confirmada, ele poderá revelar informações valiosas sobre um período pouco documentado da história da região.

    Se a idade do naufrágio for confirmada, ele poderá revelar informações valiosas sobre um período pouco documentado da história da região.

     Foto: Domínio Público/NASA
  A época foi marcada pelo crescimento econômico e pelo intenso comércio entre Canadá e Estados Unidos no início do século 19.

    A época foi marcada pelo crescimento econômico e pelo intenso comércio entre Canadá e Estados Unidos no início do século 19.

     Foto: ElasticComputeFarm/Pixabay
  Naquele período, a rápida mudança da vela para o vapor e o alto índice de acidentes devido a tempestades resultaram em uma falta de documentação sobre muitos projetos navais.

    Naquele período, a rápida mudança da vela para o vapor e o alto índice de acidentes devido a tempestades resultaram em uma falta de documentação sobre muitos projetos navais.

     Foto: Pixabay
  Especialistas afirmam que ainda são necessários estudos para determinar a data exata do navio.

    Especialistas afirmam que ainda são necessários estudos para determinar a data exata do navio.

     Foto: Museus Naturais do Quênia/Divulgação
