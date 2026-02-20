Por acaso, mergulhadores encontram navio naufragado do século 19 em lago do Canadá
O grupo investigava a possível localização do “Rapid City”, uma escuna de dois mastros fabricada em 1884 e que afundou em 1917.Foto: Imagem gerada por IA
Chamou a atenção dos pesquisadores uma “anomalia” detectada em 2017 durante um mapeamento do leito do lago com cabos de fibra óptica.Foto: Wikimedia Commons/SAF1999
Se a idade do naufrágio for confirmada, ele poderá revelar informações valiosas sobre um período pouco documentado da história da região.Foto: Domínio Público/NASA
A época foi marcada pelo crescimento econômico e pelo intenso comércio entre Canadá e Estados Unidos no início do século 19.Foto: ElasticComputeFarm/Pixabay
Naquele período, a rápida mudança da vela para o vapor e o alto índice de acidentes devido a tempestades resultaram em uma falta de documentação sobre muitos projetos navais.Foto: Pixabay
Especialistas afirmam que ainda são necessários estudos para determinar a data exata do navio.Foto: Museus Naturais do Quênia/Divulgação