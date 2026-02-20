Descoberta de novas cavernas no interior paulista revela espécie de bagre ‘isolado’ e formações minerais raras
-
Universidade de São Paulo (USP).
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-18-at-13.27.05-1-e1771432465953.jpeg?20260220104928" width="1114" height="626">
O levantamento, concluído no fim de 2025, foi conduzido por estudantes da Universidade de São Paulo (USP).Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
Além de revelar novas cavidades graníticas, o estudo destacou a importância ambiental dessas formações.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
Elas ajudam a reter água no subsolo e contribuem para a manutenção da umidade e da vegetação da serra.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
“Um forte indício de endemismo é a ausência de registros científicos de espécies desse gênero ocupando cavernas graníticas”, diz um trecho do estudo.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
-
A presença do animal levanta a hipótese de que a espécie tenha evoluído ali ao longo do tempo.Foto: Wikimedia Commons/Fréderic Melki
-
Universidade Federal de São Carlos, indicam ainda uma separação de habitat entre jovens e adultos dentro da caverna.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-18-at-13.27.04-2-e1771432559450.jpeg?20260220104930" width="1114" height="626">
Observações iniciais, feitas com apoio do Universidade Federal de São Carlos, indicam ainda uma separação de habitat entre jovens e adultos dentro da caverna.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
Curiosamente, os jovens dessa espécie preferem o breu total, enquanto os adultos habitam as áreas claras das entradas.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
-
Uma das cavernas, chamada de “Caverna dos Corais”, surpreendeu ao revelar estruturas minerais que lembram corais marinhos, um fenômeno escasso no cenário geológico mundial.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
Diferentemente das cavernas de calcário, formações em granito raramente contém espeleotemas — formações minerais como as estalactites.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
“Como o ambiente granítico não costuma oferecer condições favoráveis para esse desenvolvimento, a ocorrência dessas estruturas na região tornou-se um dos principais focos do estudo, já que registros desse tipo são raros em escala global”, explicam os pesquisadores.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp
-
-
Outro ponto de destaque foi a descoberta de uma piscina natural escavada no granito, no topo de um morro.Foto: Reproduc?a?o @ggeo.usp