Semente de mil anos encontrada no deserto volta a crescer e vira árvore

Redação Flipar
  • <p>Ao analisar o DNA do vegetal, hoje com três metros de altura e repleto de folhas verdes, os estudiosos descobriram que ele é familiar ao de um gênero de árvore extinta que é citada na Bíblia. Publicada na revista Communications Biology, a pesquisa detalha o processo desde a identificação da semente, batizada pelos cientistas de “Sabá”, até os aprendizados que tiveram ao observar o crescimento da árvore.</p>

     Foto: Divulgação/Sarah Sallon
  • <p>Os botânicos identificaram que a semente pertence ao gênero Commiphora, ao qual estão associadas espécies capazes de produzir resinas valiosas, que servem para medicamentos, perfumes e incensos. Ela data entre 993 e 1202 d.c. e pode ser uma remanescente de árvores da região onde hoje estão Israel, Palestina e Jordânia. A árvore plantada pelos cientistas é semelhante à que continha o bálsamo de Gilead, que aparece em relatos sobre a rainha de sabá, porém não contêm os compostos aromáticos.</p>

     Foto: Reprodução: do Instagram @rodrigosilvaarqueologia
  • <p>Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo BBC
  • <p>Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas.</p>

     Foto: El?bieta Michta por Pixabay
  • <p>Realizado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, que aconteceu no fim de 2024. O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas.</p>

     Foto: Imagem po Szabolcs Molnar Pixabay
  • <p>Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano.</p>

     Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
  • <p>O Brasil Ã© o paÃ­s com maior nÃºmero de espÃ©cies de Ã¡rvores em risco de extinÃ§Ã£o. SÃ£o 1.788 espÃ©cies em todo o territÃ³rio nacional.</p>

     Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
  • <p>Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca.</p>

     Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói
  • <p>Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque.</p>

     Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • <p>Essa árvore dá frutos comestíveis, de cor alaranjada, que têm um sabor semelhante ao da goiaba.</p>

     Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • <p>A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque.</p>

     Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • <p>Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura.</p>

     Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • <p>Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.</p>

     Foto: Wikipedia
  • <p>Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
  • <p>Essa nova espécie é considerada uma “parente próxima” da jabuticabeira e é considerada a única no mundo, pelo menos até o momento. Conheça a seguir algumas espécies de árvores do Brasil que estão ameaçadas de extinção!</p>

     Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
  • <p>Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Também chamada de Barajuba, Jataí e Gema-de-Ovo.</p>

     Foto: Hermógenes Teixeira Pinto Filho WIKIMEDIA COMMONS
  • <p>Mogno: Típica do bioma da Amazônia, no norte do Brasil. Também chamada de Acaju, Aguano, Caoba e Mara.</p>

     Foto: Signey wikimedia commons
  • <p>Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Capiúva, Cedrilho, Cedro-Mando e Cedro-Cheiroso.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia. Também chamada de Amendoeira-da-América, Castanha-do-Brasil, Coz-do-Brasil e Tucari.</p>

     Foto: fir0002 flagstaffotos wikimedia commons
  • <p>Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, Cachimbeiro, Pau-de-Cachimbo e Mussambê.</p>

     Foto: Mauroguanandi, Mauro halpern - wikimedia commons
  • <p>Pau-brasil: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Arabutã, Ibirapitá, Pau-de-Pernambuco e Pau-de-Tinta. Inspirou o nome do Brasil.</p>

     Foto: Der Kolonist - WIKIMEDIA COMMONS
  • <p>Araucária: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Pinheiro-d-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi.</p>

     Foto: Rubensl wikimedia commons
  • <p>Pau-Amarelo: Bioma da Amazônia – Também chamado de Amarelão, Amarelo-Cetim, Muiratana, Piquiá-Cetim e Pau-cetim.</p>

     Foto: Domínio público
