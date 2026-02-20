Assine
Fenômeno que faz animais ‘brilharem’ no escuro é mistério para a ciência

Redação Flipar
  • <p>Ao contrário da bioluminescência — em que o próprio organismo produz luz, como acontece com os vaga-lumes —, a fotoluminescência depende de uma fonte externa.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Entre os exemplos mais conhecidos estão os escorpiões. Eles brilham graças a uma camada extremamente fina e resistente do exoesqueleto, conhecida como hialina.</p>

     Foto: Flickr – Jerry Kirkhart
  • <p>As razões para esse efeito ainda não são totalmente compreendidas pela ciência.</p>

     Foto: Flickr - Matt Reinbold
  • <p>Pesquisadores levantam hipóteses como a possibilidade de o exoesqueleto funcionar como um “sensor de luminosidade”, ajudando o escorpião a perceber se está exposto ou protegido pela sombra.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Safa.daneshvar
  • <p>Entre anfíbios e répteis, os números também impressionam: mais de 90% dos sapos e grande parte das cobras exibem reflexos ou colorações fluorescentes.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Casa Rosada
  • <p>A utilidade da fotoluminescência varia conforme o ambiente. Em cobras arborícolas, por exemplo, o reflexo UV pode ajudar na camuflagem, já que folhas e plantas também refletem esse tipo de luz.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/RidhaAnshari85
