Fenômeno que faz animais ‘brilharem’ no escuro é mistério para a ciência
Ao contrário da bioluminescência — em que o próprio organismo produz luz, como acontece com os vaga-lumes —, a fotoluminescência depende de uma fonte externa.Foto: Reprodução do Youtube
Entre os exemplos mais conhecidos estão os escorpiões. Eles brilham graças a uma camada extremamente fina e resistente do exoesqueleto, conhecida como hialina.Foto: Flickr – Jerry Kirkhart
As razões para esse efeito ainda não são totalmente compreendidas pela ciência.Foto: Flickr - Matt Reinbold
Pesquisadores levantam hipóteses como a possibilidade de o exoesqueleto funcionar como um “sensor de luminosidade”, ajudando o escorpião a perceber se está exposto ou protegido pela sombra.Foto: Wikimedia Commons/Safa.daneshvar
Entre anfíbios e répteis, os números também impressionam: mais de 90% dos sapos e grande parte das cobras exibem reflexos ou colorações fluorescentes.Foto: Wikimedia Commons/Casa Rosada
A utilidade da fotoluminescência varia conforme o ambiente. Em cobras arborícolas, por exemplo, o reflexo UV pode ajudar na camuflagem, já que folhas e plantas também refletem esse tipo de luz.Foto: Wikimedia Commons/RidhaAnshari85