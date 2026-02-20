Assine
Whitley Awards 2026: pesquisadora brasileira é finalista do 'Oscar da Conservação'

Redação Flipar
    Organizado pela Whitley Fund for Nature (WFN), o prêmio é apoiado por figuras como o naturalista Sir David Attenborough e a princesa Anne.

    Organizado pela Whitley Fund for Nature (WFN), o prêmio é apoiado por figuras como o naturalista Sir David Attenborough e a princesa Anne.

     Foto: Reproduc?a?o/Silverback Films and Open Planet Studios
    Criado em 1993, o WFN já destinou 26 milhões de libras a 220 líderes ambientais de 80 países do Sul Global.

     Foto: Reprodução @whitleyawards
    Em 2026, foram 270 inscrições, um aumento de 127% em relação ao ano anterior. Os finalistas representam iniciativas comunitárias na África, Ásia e América Latina, voltadas à proteção da biodiversidade e ao enfrentamento das crises climática e ecológica.

     Foto: Reprodução @whitleyawards
    A lista também inclui pesquisadores com projetos de conservação de espécies ameaçadas, como orangotangos, leões, anfíbios, tubarões, aves e salamandras.

    Foto: Dan Dennis/Unsplash
    O Brasil tem uma forte tradição no prêmio. Em 2025, o reconhecimento foi dado a Yara Barros, diretora executiva do Projeto Onças do Iguaçu.

     Foto: Divulgação/Projeto Onças do Iguaçu
    Em 2024, foi a vez de Fernanda Abra, que tem um projeto para proteger a fauna silvestre em rodovias.

     Foto: Reprodução @nanda_abra
    Em 2022, o brasileiro premiado foi o engenheiro florestal Pablo Hoffmann, sócio fundador e diretor da Sociedade Chauá, que trabalha pela proteção da Floresta com Araucárias.

     Foto: Reprodução @chauaorg
