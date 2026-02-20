Franco Nero recebe estrela na Calçada da Fama de Hollywood
A homenagem foi concedida pela Câmara de Comércio de Hollywood durante a 11ª edição do festival “Filming Italy – Los Angeles”, realizada em 12 de fevereiro de 2026.
Ao comentar a honraria, declarou: “Quando cheguei a Hollywood, há 60 anos, caminhei por esta calçada e sonhei: quem sabe um dia meu nome estará entre os grandes do cinema. E esse dia chegou”.
O ator já tinha recebido uma estrela no Italian Walk of Fame, em Toronto, Canadá em 2011.
Franco Nero, nome artístico de Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, nasceu em 23 de novembro de 1941, em San Prospero, na província de Parma, Itália, conta com mais de 60 anos de carreira e 200 filmes gravados na Europa e nos Estados Unidos.
Sua estreia no cinema ocorreu em 1962, com uma pequena participação em “Pelle viva”.
Seu primeiro papel principal foi no faroeste italiano “Django”, em 1966, filme que lhe garantiu projeção internacional e abriu portas em Hollywood.
Em 1970, interpretou Horacio em “Tristana, Uma Paixão Mórbida”, filme dirigido por Luis Buñuel indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro.
Em 2012, fez participação especial em “Django Livre”, produção vencedora de dois Oscars, em referência ao personagem que interpretou em 1966.
Outros créditos de sua filmografia são “O Dia do Juízo Final”, “Duro de Matar 2”, “Z: A Cidade Perdida”, “John Wick: Um Novo Dia para Matar”, “O Exorcista do Papa”, entre muitos outros.
Vale destacar que, em 1967, quando interpretou Lancelot no filme “Camelot”, conheceu durante as filmagens a atriz Vanessa Redgrave, com quem manteve um relacionamento por alguns anos, até a separação.
Após um longo período separados, durante o qual tiveram outros relacionamentos, reataram e se casaram em de dezembro de 2006.
O casal tem um filho, Carlo Gabriel Nero, nascido em 1969, que é roteirista e diretor.
Além de “Camelot”, ambos contracenaram em “Um Lugar Tranquilo no Campo”, de 1968, “Os Desajustados do Amor”, de 1970, “La Vacanza”, de 1971, “Cartas para Julieta”, de 2010, e “The Estate”, de 2025, dirigido pelo filho dos dois, Carlo.
Franco Nero também é pai de Frank Sparanero, nascido em 1983, filho de Danica Pevec.
Em 1994, acompanhou Natasha Richardson ao altar em seu casamento com o ator Liam Neeson. A atriz morreu em 2009, aos 45 anos, em decorrência de hemorragia cerebral provocada por traumatismo craniano após um acidente de esqui no Canadá.
