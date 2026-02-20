Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Estrelado por Fernanda Rodrigues, curta brasileiro conquista prêmios em festival na Espanha

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Exibido nos dias 6 e 7 de fevereiro no Cinema Maldà, em Barcelona, o filme foi o único brasileiro selecionado entre quase três mil inscritos. A produção também participou de festivais internacionais como o Feedback Female Film Festival, em Los Angeles; o Rome Prisma Film Awards, no qual Cristiana Oliveira venceu como Melhor Atriz Coadjuvante; e o Sweden Film Awards.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-19-195012.jpg?20260220082954" width="1114" height="626">

    Exibido nos dias 6 e 7 de fevereiro no Cinema Maldà, em Barcelona, o filme foi o único brasileiro selecionado entre quase três mil inscritos. A produção também participou de festivais internacionais como o Feedback Female Film Festival, em Los Angeles; o Rome Prisma Film Awards, no qual Cristiana Oliveira venceu como Melhor Atriz Coadjuvante; e o Sweden Film Awards.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p><span style=Lançado no Brasil, o projeto foi criado por Thais Vilarinho, com roteiro de Thaís Poeta e direção de Letícia Prisco. A obra aborda temas como maternidade, amizade entre mulheres e redes de apoio. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre Sabrina Petraglia e Thais Vilarinho e agora avança para a produção de um longa-metragem, em negociação com plataformas de streaming.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-19-195121.jpg?20260220082954" width="1114" height="626">

    Lançado no Brasil, o projeto foi criado por Thais Vilarinho, com roteiro de Thaís Poeta e direção de Letícia Prisco. A obra aborda temas como maternidade, amizade entre mulheres e redes de apoio. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre Sabrina Petraglia e Thais Vilarinho e agora avança para a produção de um longa-metragem, em negociação com plataformas de streaming.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p><span style=“Foi muito especial, algo realmente inédito. Nosso filme foi o único brasileiro entre quase três mil inscritos. Viemos com a ideia de viajar juntas e acabamos conquistando os dois prêmios mais importantes do festival: Melhor Curta-Metragem e Melhor Filme no geral. Foi muito surpreendente”, afirmou Fernanda ao O GLOBO.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-19-200849.jpg?20260220082953" width="1114" height="626">

    “Foi muito especial, algo realmente inédito. Nosso filme foi o único brasileiro entre quase três mil inscritos. Viemos com a ideia de viajar juntas e acabamos conquistando os dois prêmios mais importantes do festival: Melhor Curta-Metragem e Melhor Filme no geral. Foi muito surpreendente”, afirmou Fernanda ao O GLOBO.

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p><span style=Fernanda, que, em 2025, anunciou o retorno do câncer de pele. Em 2024, ela havia retirado uma mancha na testa diagnosticada como carcinoma basocelular, que voltou a se manifestar no mesmo local.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-19-200834.jpg?20260220082953" width="1114" height="626">

    Fernanda, que, em 2025, anunciou o retorno do câncer de pele. Em 2024, ela havia retirado uma mancha na testa diagnosticada como carcinoma basocelular, que voltou a se manifestar no mesmo local.

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p><span style=O carcinoma basocelular é o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele. Geralmente aparece como uma ferida que não cicatriza, uma bolinha brilhante ou uma mancha avermelhada, principalmente no rosto, área mais exposta ao sol. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/02/agenciabrasil24112012pzb_9376.jpg?20260220082955" width="1114" height="626">

    O carcinoma basocelular é o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele. Geralmente aparece como uma ferida que não cicatriza, uma bolinha brilhante ou uma mancha avermelhada, principalmente no rosto, área mais exposta ao sol. 

     Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
  • <p><span style=Ele cresce devagar e raramente  se espalha para outras partes do corpo, mas pode atingir tecidos próximos se não for tratado. Por isso, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/04/manchas-na-pele-cancer-de-pele.jpg?20260220082956" width="1114" height="626">

    Ele cresce devagar e raramente  se espalha para outras partes do corpo, mas pode atingir tecidos próximos se não for tratado. Por isso, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. 

     Foto: reprodução dramariaugusta.com.br
  • <p><span style=O tratamento costuma ser cirúrgico, com a retirada da lesão. Para prevenir, é importante usar protetor solar diariamente com FPS 50 ou superior,  evitar sol forte entre 10h e 16h e usar chapéu, óculos escuros e roupas que protejam a pele.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/cream-4713579_1280.jpg?20260220082959" width="1114" height="626">

    O tratamento costuma ser cirúrgico, com a retirada da lesão. Para prevenir, é importante usar protetor solar diariamente com FPS 50 ou superior,  evitar sol forte entre 10h e 16h e usar chapéu, óculos escuros e roupas que protejam a pele.

     Foto: Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay
  • <p><span style=Ao compartilhar o diagnóstico, Fernanda alertou para a importância de observar alterações na pele e buscar avaliação médica diante de manchas ou feridas persistentes.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-19-200816.jpg?20260220082958" width="1114" height="626">

    Ao compartilhar o diagnóstico, Fernanda alertou para a importância de observar alterações na pele e buscar avaliação médica diante de manchas ou feridas persistentes.

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p><span style=Fernanda Erlanger Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro em 21 de outubro de 1979 e iniciou a carreira ainda crianÃ§a. Desde os trÃªs anos participava de videoclipes e campanhas publicitÃ¡rias, e aos 11, estreou como atriz na telenovela â??Vampâ?, da TV Globo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-Vamp.jpg?20260220082958" width="1114" height="626">

    Fernanda Erlanger Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro em 21 de outubro de 1979 e iniciou a carreira ainda crianÃ§a. Desde os trÃªs anos participava de videoclipes e campanhas publicitÃ¡rias, e aos 11, estreou como atriz na telenovela â??Vampâ?, da TV Globo.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Globo
  • <p><span style=Em seguida, integrou o elenco de produções como “Deus nos Acuda” e “A Viagem”, trabalho que lhe rendeu prêmio de atriz revelação.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Maria-Claudia-e-Fernanda-Rodrigues.jpg?20260220082959" width="1114" height="626">

    Em seguida, integrou o elenco de produções como “Deus nos Acuda” e “A Viagem”, trabalho que lhe rendeu prêmio de atriz revelação.

     Foto: Divulgação Globo
  • <p><span style=Ficou famosa ao protagonizar a segunda temporada de “Malhação”, ao lado de Claudio Heinrich, ao formar o casal Luíza e Dado.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Captura-de-tela-2025-12-17-195621.jpg?20260220082959" width="1114" height="626">

    Ficou famosa ao protagonizar a segunda temporada de “Malhação”, ao lado de Claudio Heinrich, ao formar o casal Luíza e Dado.

    Foto: Divulgação Globo
  • <p><span style=Interpretou a vilã Fabiana em “O Outro Lado do Paraíso”, papel inicialmente previsto como participação especial, mas ampliado até o fim da trama. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-O-Outro-lado-do-paraiso-Divulgacao.jpg?20260220083002" width="1114" height="626">

    Interpretou a vilã Fabiana em “O Outro Lado do Paraíso”, papel inicialmente previsto como participação especial, mas ampliado até o fim da trama. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ao longo da trajetória, também participou de novelas como “Estrela-Guia”, “Bang Bang”, “Negócio da China”, “Sete Vidas”, “O Profeta”, “O Astro” e “Brava Gente”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-Negocio-da-China.jpg?20260220083001" width="1114" height="626">

    Ao longo da trajetória, também participou de novelas como “Estrela-Guia”, “Bang Bang”, “Negócio da China”, “Sete Vidas”, “O Profeta”, “O Astro” e “Brava Gente”.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p><span style=No cinema, estreou em “Simão, o Fantasma Trapalhão” e atuou em produções como “A Partilha”, “Noite de São João” e a comédia “Vestido pra Casar”, que levou mais de 1 milhão de espectadores aos cinemas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-2.jpg?20260220083000" width="1114" height="626">

    No cinema, estreou em “Simão, o Fantasma Trapalhão” e atuou em produções como “A Partilha”, “Noite de São João” e a comédia “Vestido pra Casar”, que levou mais de 1 milhão de espectadores aos cinemas.

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p><span style=Sua primeira peça no teatro foi em 1991 com “Pollyana”, que lhe deu o prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil como atriz revelação. Atuou ainda em montagens como “Beijo no Asfalto”, “Enfim, Nós” e “Tô Grávida”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-5.jpg?20260220083002" width="1114" height="626">

    Sua primeira peça no teatro foi em 1991 com “Pollyana”, que lhe deu o prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil como atriz revelação. Atuou ainda em montagens como “Beijo no Asfalto”, “Enfim, Nós” e “Tô Grávida”.

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p><span style=Apresentou o programa “Fazendo a Festa”, no canal GNT, dedicado à organização de festas infantis.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-Fazendo-a-festa.jpg?20260220083002" width="1114" height="626">

    Apresentou o programa “Fazendo a Festa”, no canal GNT, dedicado à organização de festas infantis.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Desde 2008, mantém relacionamento com o diretor Raoni Carneiro. O casal tem dois filhos: Luísa, nascida em 2009, e Bento, nascido em 2016.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fernanda-Rodrigues-8.jpg?20260220083005" width="1114" height="626">

    Desde 2008, mantém relacionamento com o diretor Raoni Carneiro. O casal tem dois filhos: Luísa, nascida em 2009, e Bento, nascido em 2016.

     Foto: Reprodução / Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay